Lewandowski i spółka zaszaleli w "El Clasico", to mogą być konsekwencje. "Polecą głowy"

FC Barcelona - Real Madryt: Bolesna porażka przypieczętuje los Ancelottiego?

Już w niedzielę, a więc dzień po potyczce, Lluis Miguelsanz z "Diario Sport" informował, że wyraźna porażka w "Klasyku" wywołała - czemu nietrudno się dziwić - ogromne niezadowolenie prezydenta Realu Florentino Pereza, który wydaje się być już przekonany co do tego, że w niedalekiej przyszłości należałoby rozstać się z "Carlettem".

W tym przypadku nie jest już mowa wyłącznie o wynikach i kursie, jaki obrała całościowo drużyna, ale też o koncepcjach Włocha, które nie do końca spinają się z planami zarządu. Mowa tu chociażby o naciskaniu na przedłużenie kontraktu Ferlanda Mendy'ego czy pozostawieniu na bocznym torze Ardy Gulera.

Jakie ma być więc tu remedium? Wedle Miguelsanza Perez postanowił zintensyfikować starania dotyczące sprowadzenia po kampanii 2024/2025 Xabiego Alonso, który już od dłuższego czasu typowany jest na kogoś, kto przejmie schedę po Ancelottim. O drastycznych, natychmiastowych ruchach nie ma tu na razie mowy, ale... wszystko to zapowiada się intrygująco, zwłaszcza, że kontrakt menedżera z Italii w teorii ważny jest do 2026 roku, a Alonso nie jest wcale łatwy do wyciągnięcia z szeregu "Aptekarzy".