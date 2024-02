FC Barcelona rozpoczęła walkę o awans do ćwierćfinału tej edycji Ligi Mistrzów od wyjazdowego spotkania z SSC Napoli na stadionie imienia byłego piłkarza obu tych klubów - Diego Armando Maradony. Mimo to podopieczni trenera Xaviego Hernandeza nie mogli liczyć na ciepłe powitanie. Gdy tylko Robert Lewandowski i spółka wybiegli na murawę, z trybun rozległy się przeraźliwe gwizdy. Pokazuje to między innymi nagranie opublikowane przez Barcelonę w mediach społecznościowych.