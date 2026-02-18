Lewandowski i spółka tylko na to czekali, to będzie wielki powrót. W Hiszpanii wrze

Paweł Czechowski

FC Barcelona nie ma za sobą najłatwiejszego czasu - dwie bolesne porażki, kolejno w Pucharze Króla i Primera Division, sprawiły, że nastroje w zespole bez wątpienia pozostają minorowe. W kwestii "Blaugrany" nadchodzą jednak i lepsze wieści - Robert Lewandowski i spółka niebawem doczekają się powrotu do gry niezwykle istotnego zawodnika.

Pedri ma niebawem wrócić do gry dla FC Barcelona

W pierwszej połowie lutego doszło do brutalnego przerwania świetnej passy FC Barcelona - po sześciu kolejnych triumfach "Blaugrana" uległa bowiem Atletico Madryt w pierwszej odsłonie półfinału Pucharu Króla aż 0:4.

Jakby tego było mało, to wkrótce potem "Duma Katalonii" przegrała też 1:2 w derbach regionu z Gironą, przez co utraciła pozycję lidera w tabeli Primera Division. Wśród tego natłoku złych wieści nadeszła jednak dla "Barcy" i pewna pozytywna informacja.

Pedri wraca do grania dla FC Barcelona. Flick ma konkretny plan dla piłkarza

Jak bowiem informuje dziennikarz "Asa" Javi Miguel do zdrowia powraca Pedri, który od dłuższego czasu był wyłączony z gry z powodu kontuzji ścięgna udowego w prawej nodze, której nabawił się podczas potyczki Ligi Mistrzów przeciwko Slavii Praga.

Według Miguela piłkarz ma pojawić się na murawie już w najbliższy weekend, podczas zmagań z Levante. Trener Hansi Flick nie ma jednak zamiaru tu przesadnie przeciążać swego podopiecznego - zgodnie z planem zagrałby on około 15 minut w drugiej połowie.

Następnie, w meczu z Villarrealem, wyszedłby w podstawowym składzie i spędził na placu boju około godziny. Wszystko po to, by być w pełni gotowym na całe 90 minut w arcyważnym rewanżu z Atletico w Copa del Rey.

Intensywny czas dla FC Barcelona. Dwa główne cele klubu

Mecz Barcelony z Levante zaplanowano na 22 lutego. Z kolei współzawodnictwo z Villarrealem odbędzie się 28 lutego, a to z "Los Colchoneros" 3 marca. Dwa główne cele "Blaugrany" na ten moment to powrót na pozycję lidera Primera Division oraz odwrócenie losów półfinału Pucharu Króla - przy czym to drugie zadanie będzie zdecydowanie trudniejsze.

