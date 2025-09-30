Lewandowski i spółka szykują się na ciężki bój, nagle kluczowe wieści. To pewne

FC Barcelona ogrywając w ostatni weekend drużynę Realu Sociedad 2:1 skutecznie przedłużyła swoją zwycięską serię do pięciu triumfów. Utrzymanie jej dalej wcale nie musi być jednak łatwe - przed "Barcą" bowiem potyczka z rywalem najwyższej klasy.

Mowa tu o spotkaniu z Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów, a więc rozgrywkach, w których podopieczni Luisa Enrique dzierżą miano obrońców tytułu. Na szczęście dla "Blaugrany", ostatnio mocno nękanej przez plagę kontuzji, tuż przed tą rywalizacją nadeszły naprawdę obiecujące wieści.

Yamal gotowy już w stu procentach na PSG? Kapitalna wiadomość dla Barcelony

Jak bowiem informuje Carlos Monfort z "Diario Sport" po ostatnim przedmeczowym treningu Barcelony wszystko wskazuje na to, że Lamine Yamal jest już gotowy do grania w absolutnie stu procentach i nie można wykluczyć, że trener Hansi Flick pozwoli mu spędzić na murawie pełne 90 minut.

Yamal, który nie tak dawno podczas zgrupowania hiszpańskiej kadry doznał kontuzji pachwiny, z Realem Sociedad rozegrał nieco ponad pół godziny starcia i... zaliczył wówczas asystę przy golu Roberta Lewandowskiego. Jego występ w pełnym wymiarze byłby bez dwóch zdań olbrzymim "wzmocnieniem" FCB.

Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze jeden aspekt - do pełni zdrowia najwyraźniej powraca też Alejandro Balde, który od czwartku trenował już w standardowym rygorze z resztą drużyny. Nie jest jednak jasne, czy Flick zdecyduje się wystawić go od pierwszego gwizdka, czy może będzie wciąż konsekwentnie stawiać na Gerarda Martina.

FC Barcelona walczy z PSG. Lewandowski i Szczęsny szykują się do akcji

Spotkanie FC Barcelona - PSG na Estadi Olimpic Lluis Companys rozpocznie się 1 października o godz. 21.00 - i na boisku nie powinno zabraknąć zarówno Wojciecha Szczęsnego, jak i Roberta Lewandowskiego. Zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tych zmagań wraz z Interią Sport:

