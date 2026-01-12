Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski i spółka świętują, koszmar Realu trwa. Pierwszy raz w historii

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Finał Superpucharu Hiszpanii, rozegrany w niedzielnym wieczór w saudyjskiej Dżuddzie, bez dwóch zdań nie zawiódł - starcie FC Barcelona i Realu Madryt przyniosło bowiem aż pięć bramek (i, swoją drogą, czerwoną kartkę dla Frenkiego de Jonga). Zwycięska okazała się tu "Barca", która jednocześnie, jak się okazuje, napisała zupełnie nowy rozdział w historii "Los Clasicos".

Dwóch piłkarzy Barcelony w barwnych strojach z medalami i trofeami pozujących do zdjęcia na tle dekoracji turniejowych oraz zawodnik Realu Madryt w białym stroju z medalem na szyi, stojący na tle stadionu.
Robert Lewandowski, Raphinha, Kylian MbappeJose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images - Fadel SENNA / AFPGetty Images

FC Barcelona od pewnego czasu prezentuje wręcz kapitalną formę - dość powiedzieć, że zespół z Katalonii wygrał wszystkie swoje mecze od końcówki listopada i obecnie podopieczni Hansiego Flicka mają już na liczniku 10 kolejnych triumfów.

Wyjątkowo cenny był zwłaszcza ostatni z nich - 11 stycznia "Barca" pokonując bowiem w finale Superpucharu Hiszpanii 3:2 swych największych rywali z Realu Madryt przypieczętowała sięgnięcie po pierwsze w bieżącym sezonie trofeum, w czym spory udział miał Robert Lewandowski, autor jednego z trafień. Warto przy tym zwrócić uwagę na pewien istotny aspekt ostatniego "El Clasico"...

Barcelona zdominowała Real, to był trzeci taki finał z rzędu. Ewenement

Jak wskazano bowiem na profilu "OptaJose" na portalu X FC Barcelona po raz pierwszy w swojej historii wygrała trzy finałowe starcia z Realem z rzędu - mowa tu o dwóch potyczkach w ramach Supercopa Espana oraz jednej w Pucharze Króla. "Koszmar" - napisano wprost, oczywiście biorąc tu pod uwagę perspektywę "Los Blancos".

W ramach kolejnej ciekawostki można dodać, że był to też ósmy wygrany finał w karierze trenerskiej Flicka, co daje mu... stuprocentową skuteczność jeśli mowa o meczach tej rangi. Wyśmienita passa szkoleniowca rozpoczęła się jeszcze za czasów jego pracy w Bayernie Monachium i kontynuowana jest również na Półwyspie Iberyjskim.

Barcelona i Real "przeskakują" do Pucharu Króla. Kolejne mecze już niebawem

Przed Barceloną i Realem tymczasem kolejne pucharowe wyzwanie - oba zespoły już niebawem podejdą bowiem do zmagań w ramach 1/8 finału Pucharu Króla. "Królewscy" na tym etapie zmierzą się z Albacete Balompie 14 stycznia, a "Blaugrana" dzień później zagra z Racingiem Santander.

Jeśli zaś mowa o rywalizacji ligowej między dwoma gigantami futbolu, to w Primera Division "Barca" ma już cztery punkty przewagi nad "Los Merengues". W najbliższej kolejce zmierzy się ona z Realem Sociedad, z kolei madrytczycy spróbują swych sił z Levante.

