Lewandowski i spółka ruszyli do świętowania, ale co zrobił gwiazdor Realu? Wstydliwa wpadka

FC Barcelona jest ostatnio w naprawdę kapitalnej formie - od 29 listopada wygrywa ona wszystkie swoje mecze na każdym możliwym froncie i nie inaczej było w przypadku rozgrywek Superpucharu Hiszpanii.

"Blaugrana" zaczęła tu od rozbicia 5:0 Athletiku Bilbao w półfinale, a następnie podeszła do bezpośredniego starcia o trofeum z Realem Madryt. W "El Clasico" rywalizacja była już zdecydowanie bardziej wyrównana, natomiast podopieczni Hansiego Flicka koniec końców zatriumfowali tu 3:2.

Barcelona - Real. Arda Guler po końcowym gwizdku zaliczył kuriozalną wpadkę

Kluczowe trafienie, które jak się potem okazało ustaliło wynik spotkania, padło w 73. minucie, a jego autorem był Raphinha, który zresztą na marginesie uzbierał też w meczu dublet. Niewielka różnica w bramkach jednak gwarantowała emocje do samego końca, a atmosferę podkręciła tu jeszcze przy tym bezpośrednia czerwona kartka, którą w 91. minucie obejrzał kapitan FCB, Frenkie de Jong.

Gdy więc sędzia zakończył spotkanie z zawodników uszedł ogrom napięcia - Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny i spółka ruszyli do świętowania, a naturalnie zupełne inne uczucia targały futbolistami "Królewskich". Arda Guler np. dał upust swojej wściekłości, ale... zrobił to w mocno niefortunny dla siebie sposób:

Turek w pewnej chwili postanowił kopnąć jedną z leżących za linią boczną butelek, ale przy okazji przypadkowo się poślizgnął. Materiał z całego zdarzenia oczywiście bardzo prędko obiegł sieć, a kibice "Barcy" nie szczędzili tu piłkarzowi uszczypliwości. Jak pech, to pech.

Real Madryt musi prędko otrząsnąć się po porażce. Przed piłkarzami Alonso starcie w Pucharze Króla

Real Madryt swój kolejny mecz rozegra 14 stycznia, mierząc się w 1/8 finału Pucharu Króla z Albacete Balompie. Barcelona dzień później w ramach tych samych rozgrywek stanie w szranki z zespołem Racingu Santander.

