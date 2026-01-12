Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski i spółka ruszyli do świętowania, ale co zrobił gwiazdor Realu? Wstydliwa wpadka

Paweł Czechowski

Finał Superpucharu Hiszpanii przyniósł zwycięstwo FC Barcelona po naprawdę efektownym starciu z Realem Madryt, w którym padło łącznie aż pięć bramek. Końcówka starcia była niezwykle zacięta i okraszona m.in. czerwoną kartką dla Frenkiego de Jonga. Nie dziwi więc, że w piłkarzach buzował po ostatnim gwizdku ogrom emocji - a przykładem jest tu m.in. Arda Guler, który dając upust swoim odczuciom zaliczył... niemałą wpadkę, po której kibice "Barcy" mieli spore używanie.

Piłkarze FC Barcelony pozują do zdjęcia z pucharem, siedząc i śmiejąc się na tle dekoracji z napisem Campeones, a wokół leżą konfetti i medale. W lewym górnym rogu znajduje się wstawka pokazująca wybiegającego kibica na murawę podczas meczu.
Barcelona - Real: Arda Guler miał sporego pecha po zakończeniu finału Superpucharu HiszpaniiJose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images - x.com/francoavilrGetty Images

FC Barcelona jest ostatnio w naprawdę kapitalnej formie - od 29 listopada wygrywa ona wszystkie swoje mecze na każdym możliwym froncie i nie inaczej było w przypadku rozgrywek Superpucharu Hiszpanii.

"Blaugrana" zaczęła tu od rozbicia 5:0 Athletiku Bilbao w półfinale, a następnie podeszła do bezpośredniego starcia o trofeum z Realem Madryt. W "El Clasico" rywalizacja była już zdecydowanie bardziej wyrównana, natomiast podopieczni Hansiego Flicka koniec końców zatriumfowali tu 3:2.

Barcelona - Real. Arda Guler po końcowym gwizdku zaliczył kuriozalną wpadkę

Kluczowe trafienie, które jak się potem okazało ustaliło wynik spotkania, padło w 73. minucie, a jego autorem był Raphinha, który zresztą na marginesie uzbierał też w meczu dublet. Niewielka różnica w bramkach jednak gwarantowała emocje do samego końca, a atmosferę podkręciła tu jeszcze przy tym bezpośrednia czerwona kartka, którą w 91. minucie obejrzał kapitan FCB, Frenkie de Jong.

Gdy więc sędzia zakończył spotkanie z zawodników uszedł ogrom napięcia - Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny i spółka ruszyli do świętowania, a naturalnie zupełne inne uczucia targały futbolistami "Królewskich". Arda Guler np. dał upust swojej wściekłości, ale... zrobił to w mocno niefortunny dla siebie sposób:

Turek w pewnej chwili postanowił kopnąć jedną z leżących za linią boczną butelek, ale przy okazji przypadkowo się poślizgnął. Materiał z całego zdarzenia oczywiście bardzo prędko obiegł sieć, a kibice "Barcy" nie szczędzili tu piłkarzowi uszczypliwości. Jak pech, to pech.

Real Madryt musi prędko otrząsnąć się po porażce. Przed piłkarzami Alonso starcie w Pucharze Króla

Real Madryt swój kolejny mecz rozegra 14 stycznia, mierząc się w 1/8 finału Pucharu Króla z Albacete Balompie. Barcelona dzień później w ramach tych samych rozgrywek stanie w szranki z zespołem Racingu Santander.

