FC Barcelona w niedzielę stanęła przed wielką szansą - wystarczyło wygrać z pogrążonym w kryzysie Realem Sociedad, żeby objąć prowadzenie w tabeli La Liga. Real Madryt został rozbity w derbach przez Atletico 2:5, dlatego Barcy wystarczył do tego nawet remis. W 31. minucie to jednak goście objęli prowadzenie.

FC Barcelona znów odrabia straty. Zmiana na fotelu lidera La Liga

Baskowie długo się z niego nie cieszyli - wyrównał przed przerwą Jules Kounde, a po zmianie stron bramkę dołożył Robert Lewandowski. Polak znów pięknie ułożył się do strzału głową i pokonał Alexa Remiro, dając upragnione prowadzenie.

"Lewy" był o włos od ustrzelenia dubletu - jego trafienie z końcówki spotkania zatrzymało się jednak na poprzeczce. Chociać przewaga "Blaugrany" była kolosalna (12 celnych strzałów do 2 rywali), do ostatnich chwil musiała ona drżeć o wynik.

Lewandowski i spółka znów "skrzywdzeni"? Wrze po zwycięstwie "Dumy Katalonii"

Druga połowa spotkania mogła obrać jednak inny scenariusz, gdyby nie kontrowersyjna decyzja Alejandro Hernandeza Hernandeza. Sędzia mógł i powinien był ukarać drugą żółtą kartką Igora Zubeldię, który zaatakował od tyłu Lewandowskiego. Tego jednak nie zrobił. Doprowadziło do fanów Barcy do stanu wrzenia.

To jest druga żółta, a wcześniej ręka; Nie dał drugiej żółtej nie dał ręki haha; wstyd ci sędziowie tydzień w tydzień kompromitują się; drukarz; Gość w 5 sekund popełnił dwa duże błędy

Ostatecznie wynik zmianie już nie uległ i FC Barcelona triumfowała 2:1, dzięki czemu przeskoczyła w tabeli La Liga Real Madryt. Postawa arbitra w opinii wielu pozostawia jednak niesmak. Wśród kibiców panuje przekonanie, że Barca została kolejny raz skrzywdzona, a Lewandowski wręcz "oszukany", iż rywal nie obejrzał za faul na nim drugiej żółtej kartki.

