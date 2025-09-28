Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski i spółka oszukani? Wrze po meczu Barcelony, wszystko na oczach Szczęsnego

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

FC Barcelona po niezwykle emocjonującym spotkaniu pokonała w niedzielny wieczór Real Sociedad 2:1, dzięki czemu wskoczyła na fotel lidera tabeli La Liga. Bohaterem "Dumy Katalonii" został Robert Lewandowski - autor zwycięskiego trafienia. Wynik do ostatnich minut był na ostrzu noża. Scenariusz mógł być jednak zgoła inny, gdyby "Lewy i spółka" nie zostali oszukani przez arbitra Alejandro Hernandeza Hernandeza. A tak przynajmniej twierdzą oburzeni fani mistrzów Hiszpanii.

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski
Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski

FC Barcelona w niedzielę stanęła przed wielką szansą - wystarczyło wygrać z pogrążonym w kryzysie Realem Sociedad, żeby objąć prowadzenie w tabeli La Liga. Real Madryt został rozbity w derbach przez Atletico 2:5, dlatego Barcy wystarczył do tego nawet remis. W 31. minucie to jednak goście objęli prowadzenie.

FC Barcelona znów odrabia straty. Zmiana na fotelu lidera La Liga

Baskowie długo się z niego nie cieszyli - wyrównał przed przerwą Jules Kounde, a po zmianie stron bramkę dołożył Robert Lewandowski. Polak znów pięknie ułożył się do strzału głową i pokonał Alexa Remiro, dając upragnione prowadzenie.

"Lewy" był o włos od ustrzelenia dubletu - jego trafienie z końcówki spotkania zatrzymało się jednak na poprzeczce. Chociać przewaga "Blaugrany" była kolosalna (12 celnych strzałów do 2 rywali), do ostatnich chwil musiała ona drżeć o wynik.

Lewandowski i spółka znów "skrzywdzeni"? Wrze po zwycięstwie "Dumy Katalonii"

Druga połowa spotkania mogła obrać jednak inny scenariusz, gdyby nie kontrowersyjna decyzja Alejandro Hernandeza Hernandeza. Sędzia mógł i powinien był ukarać drugą żółtą kartką Igora Zubeldię, który zaatakował od tyłu Lewandowskiego. Tego jednak nie zrobił. Doprowadziło do fanów Barcy do stanu wrzenia.

To jest druga żółta, a wcześniej ręka; Nie dał drugiej żółtej nie dał ręki haha; wstyd ci sędziowie tydzień w tydzień kompromitują się; drukarz; Gość w 5 sekund popełnił dwa duże błędy
pieklili się w mediach społecznościowych fani "Dumy Katalonii"

Ostatecznie wynik zmianie już nie uległ i FC Barcelona triumfowała 2:1, dzięki czemu przeskoczyła w tabeli La Liga Real Madryt. Postawa arbitra w opinii wielu pozostawia jednak niesmak. Wśród kibiców panuje przekonanie, że Barca została kolejny raz skrzywdzona, a Lewandowski wręcz "oszukany", iż rywal nie obejrzał za faul na nim drugiej żółtej kartki.

FC Barcelona – Real Sociedad 2-1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

Piłkarz w koszulce FC Barcelony celebruje uniesionymi rękami podczas meczu, wokół niego znajdują się inni zawodnicy drużyny.
Robert Lewandowski
Grupa piłkarzy w granatowo-bordowych strojach świętuje na murawie stadionu, otoczona tłumem kibiców, w tle rozmyty stadion wypełniony widzami.
Piłkarze Barcelony
Sędzia piłkarski w żółtym stroju wskazuje kierunek na boisku, w tle rozmyta publiczność i fragmenty stadionu.
Alejandro Hernandez Hernandez

