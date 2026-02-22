Lewandowski i spółka na to liczyli, zawrzało w Hiszpanii. "Żałosny lider"

W 24. kolejce Primera Division Real Madryt popisał się pewnym zwycięstwem nad Realem Sociedad i ograł zespół z Kraju Basków 4:1. Jednocześnie najwięksi rywale "Królewskich" z FC Barcelona niespodziewanie ulegli w derbach Katalonii Gironie, a to oznaczało jedno - że podopieczni Alvaro Arbeloi obejmą fotel ligowego lidera.

Taki stan rzeczy może się jednak nie utrzymać wcale długo - w kolejnej odsłonie zmagań La Ligi Real uległ bowiem Osasunie 1:2, tracąc kluczowego gola w 90. minucie. Nazajutrz w hiszpańskiej prasie zdarzenie to było naturalnie szeroko omawiane...

"Real znów pokazał swoją najgorszą stronę". W prasie zawrzało, Barcelona ma szansę znów stać się liderem

"Żałosny lider" - napisano wprost na pierwszej stronie "Sportu", wskazując tu nieregularność formy "Los Blancos". "Znowu pokazali swoją najgorszą stronę, zaliczając kolejny mecz do zapomnienia i przegrywając z Osasuną" - padło również.

"Gwałtowne hamowanie" - padło z kolei na "jedynce" dziennika "Marca". "Gol Raula Garcii z 90. minuty ukarał brak intensywnej gry Madrytczyków i dał Osasunie" wygraną" - wskazano.

"Chupinazo y batacazo" - napisano z kolei na okładce "Asa", co można przetłumaczyć jako "Świętowanie i potknięcie". Dziennik nawiązał w ten sposób do Sanfermines, święta ku czci św. Firmina obchodzonego rokrocznie w lipcu w Pampelunie. "Chupinazo" to uroczyste otwarcie tej celebracji polegające na... wystrzeleniu rakiety.

Barcelona zawalczy z Levante. Czeka nas kolejna roszada w tabeli?

Obecnie jedyną nadzieją dla Realu na pozostanie na pierwszym miejscu w tabeli jest brak wygranej "Barcy" nad Levante. Potyczka ta odbędzie się zaś 22 lutego o godz. 16.15 - zapraszamy do śledzenia jej w Eleven Sports 1 oraz w tekstowej relacji na żywo w serwisie Interia Sport:

