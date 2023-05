Lewandowski i spółka mogą zmienić rozgrywki. Wszystko przez wielką aferę

Według hiszpańskich mediów, władze klubu ze Spotify Camp Nou już teraz badają ewentualne możliwości, które będą do dyspozycji klubu w przypadku zawieszenia w rozgrywkach europejskich. Okazuje się, że Lewandowski i spółka mogliby wziąć udział np. w lidze azjatyckiej, pełniąc tam rolę klubu gościnnego. Takie rozwiązanie mogłoby zasilić budżet " Blaugrany " dość sporym zastrzykiem gotówki.

Telewizja TV3 poza tym informuje, że w przypadku podobnej sankcji na podwórku krajowym, klub mógłby chcieć dołączyć do innej ligi europejskiej. Oczywiście, w tym momencie są to jedynie dywagacje, a do oficjalnego nałożenia kary na klub Roberta Lewandowskiego w tym momencie wciąż jest dość daleko.