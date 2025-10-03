Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski i spółka dostali ostrzeżenie, alarm przed meczem Barcelony. "Piekło"

Paweł Czechowski

Pogoda sprawia ostatnio niemałe problemy jeśli mowa o organizacji meczów w Primera Division - Hiszpanię niedawno nawiedziły potworne ulewy, skutkiem czego trzeba było przełożyć mecz Valencia - Real Oviedo. Teraz można zaś rzec, że sytuacja obróciła się o 180 stopni, a "ofiarą" może paść starcie Sevilla - FC Barcelona. Hiszpańskie media opisują sprawę w dosyć alarmującym tonie.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiNurPhotoGetty Images

W końcówce września Hiszpanię nawiedziło załamanie pogody w postaci obfitych opadów, które spowodowały liczne podtopienia i wręcz powodzie. W związku z katastrofalną aurą doszło m.in. do przełożenia jednego z meczów Primera Division między Valencią a Realem Oviedo.

Teraz natura "przesunęła wahadło" w drugą stronę - na południu Półwyspu Iberyjskiego szykują się - mimo tego, że mamy już październik - skrajne upały, a to znowu może znaleźć swój oddźwięk w świecie futbolu.

Na Lewandowskiego i spółkę czeka "piekło". Morderczy upał podczas meczu z Sevillą

"Barcelono, przygotuj się na piekło" - tak swój artykuł zatytułował Jose A. Espina, dziennikarz "Asa", który zwrócił uwagę, że prognozy wskazują, iż podczas niedzielnego starcia Sevilli z FC Barcelona spodziewana jest temperatura wynosząca... 35 stopni. Tym samym przed Robertem Lewandowskim, Wojciechem Szczęsnym i spółką jawią się nie tylko zmagania z rywalami, ale i z warunkami atmosferycznymi.

Nawet słynna "przerwa na nawodnienie" nie złagodzi piekielnej pogody
stwierdził Espina.

Mecz Sevilla - Barcelona w trudnych warunkach. Bellerin już wcześniej mówił, że "to nieludzkie"

Przywołano w tym przypadku również niedawną wypowiedź Hectora Bellerina, byłego gracza "Barcy", obecnie związanego z innym sewilskim klubem - Realem Betis, który we wrześniu uskarżał się na warunki gry z Levante przy "zaledwie" 30 stopniach.

"Nie chcę, żeby to zabrzmiało jak wymówka, ale granie meczu w 30 stopniach Celsjusza przy 80-procentowej wilgotności powietrza wydaje mi się skandaliczne. Dla nas to nieludzkie. Nie ma sensu grać takiego meczu, ale skoro ciąży na nas taka odpowiedzialność, to to robimy" - mówił defensor.

Potyczka między Sevillą a FC Barcelona na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan odbędzie się 5 października dokładnie o godz. 16.15. Już teraz zapraszamy do śledzenia tej potyczki w relacji tekstowej na żywo wraz z Interią Sport.

Trzech piłkarzy ubranych w koszulki klubu FC Barcelona widocznych od tyłu, z wyraźnie widocznymi nazwiskami Ferran, F. de Jong oraz Lewandowski i numerami na plecach, rozświetlone stadionowe światła w tle.
Piłkarze FC BarcelonaUrbanandsportAFP
Bramkarz w zielonym stroju z logo klubu FC Barcelona oraz sponsora Spotify stoi obok słupka bramki na tle rozmytej publiczności stadionu, trzymając rękawice bramkarskie.
Wojciech SzczęsnyDAISUKE NakashimaEast News
Piłkarz w sportowej bluzie bije brawo, jego dłonie uniesione są na wysokości głowy, tło rozmyte, skupienie na mimice twarzy sportowca.
Robert LewandowskiZUMA Press Wire/ShutterstockEast News

