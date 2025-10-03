Lewandowski i spółka dostali ostrzeżenie, alarm przed meczem Barcelony. "Piekło"

W końcówce września Hiszpanię nawiedziło załamanie pogody w postaci obfitych opadów, które spowodowały liczne podtopienia i wręcz powodzie. W związku z katastrofalną aurą doszło m.in. do przełożenia jednego z meczów Primera Division między Valencią a Realem Oviedo.

Teraz natura "przesunęła wahadło" w drugą stronę - na południu Półwyspu Iberyjskiego szykują się - mimo tego, że mamy już październik - skrajne upały, a to znowu może znaleźć swój oddźwięk w świecie futbolu.

Na Lewandowskiego i spółkę czeka "piekło". Morderczy upał podczas meczu z Sevillą

"Barcelono, przygotuj się na piekło" - tak swój artykuł zatytułował Jose A. Espina, dziennikarz "Asa", który zwrócił uwagę, że prognozy wskazują, iż podczas niedzielnego starcia Sevilli z FC Barcelona spodziewana jest temperatura wynosząca... 35 stopni. Tym samym przed Robertem Lewandowskim, Wojciechem Szczęsnym i spółką jawią się nie tylko zmagania z rywalami, ale i z warunkami atmosferycznymi.

Nawet słynna "przerwa na nawodnienie" nie złagodzi piekielnej pogody

Mecz Sevilla - Barcelona w trudnych warunkach. Bellerin już wcześniej mówił, że "to nieludzkie"

Przywołano w tym przypadku również niedawną wypowiedź Hectora Bellerina, byłego gracza "Barcy", obecnie związanego z innym sewilskim klubem - Realem Betis, który we wrześniu uskarżał się na warunki gry z Levante przy "zaledwie" 30 stopniach.

"Nie chcę, żeby to zabrzmiało jak wymówka, ale granie meczu w 30 stopniach Celsjusza przy 80-procentowej wilgotności powietrza wydaje mi się skandaliczne. Dla nas to nieludzkie. Nie ma sensu grać takiego meczu, ale skoro ciąży na nas taka odpowiedzialność, to to robimy" - mówił defensor.

Potyczka między Sevillą a FC Barcelona na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan odbędzie się 5 października dokładnie o godz. 16.15. Już teraz zapraszamy do śledzenia tej potyczki w relacji tekstowej na żywo wraz z Interią Sport.

