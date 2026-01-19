FC Barcelona, pomimo swojej wciąż dość chwiejnej sytuacji budżetowej, niezmiennie celuje w konkretne wzmocnienia na kilku pozycjach. Jeśli mowa o prawej obronie, to - przynajmniej chwilowe - rozwiązanie znaleziono tu w postaci wypożyczenia Joao Cancelo z Al-Hilal.

Innym istotnym problemem dla "Barcy" pozostaje jednak kwestia rotacji wśród stoperów - i tu mistrzowie Hiszpanii wzięli na celownik m.in. Marca Guehiego, który w ostatnim czasie był absolutnym liderem angielskiego Crystal Palace. Sytuacja była tu jednak dla FCB od początku mocno skomplikowana.

Marc Guehi nie dla FC Barcelona. Gwiazda Premier League oficjalnie przenosi się do Manchesteru City

Na odejście Guehiego z "The Eagles" zapowiadało się już od dłuższego czasu, natomiast "Blaugrana" w wymarzonym dla siebie scenariuszu chciała przejąć zawodnika dopiero latem, gdy zostałby on wolnym agentem. Takie tempo działania okazało się tu jednak zbyt wolne - inny gigant ruszył do akcji zdecydowanie szybciej.

19 stycznia oficjalnie ogłoszono, że reprezentant Anglii związał się kontraktem z Manchesterem City - umowa ma być w tym przypadku ważna aż do końca czerwca 2031 roku. Tym samym Barcelona musi "przekalibrować radar".

"Obywatele" zaś mogą odetchnąć z pewną ulgą, bowiem Guehi ma być remedium na falę kontuzji wśród defensorów ekipy z Etihad Stadium - poza grą są obecnie Stones, Dias czy Gvardiol, a "The Citizens" potrzebują sporo jakości w obronie, jeśli marzy im się dogonienie liderów Premier League z Arsenalu.

Manchester City wraca do walki w Lidze Mistrzów. Na tapecie starcie z rywalami z Norwegii

Debiut Guehiego w nowych barwach może nastąpić w teorii już 20 stycznia podczas meczu City z Bodo/Glimt w Lidze Mistrzów. Jeśli zaś mowa o rozgrywkach angielskiej ekstraklasy, to MC następne spotkanie zagra 24 stycznia przeciwko Wolverhampton Wanderers.

