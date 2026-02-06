Lewandowski i spółka czekali na te wieści, potem nagle zwrot akcji. Głośno o urazie

Choć zespół Albacete Balompie postawił drużynie FC Barcelona niełatwe warunki w ćwierćfinale Pucharu Króla, to "Blaugrana" ostatecznie nie powtórzyła wpadki Realu Madryt i nie uległa "El Queso Mecanico" - skończyło się tu na triumfie 2:1 ze strony podopiecznych Hansiego Flicka.

Potem dla zawodników "Dumy Katalonii" nastało wielkie oczekiwanie - obserwowali oni rozstrzygnięcia kolejnych potyczek 1/4 finału i prędko stało się jasne, że ich kolejnym rywalem będzie któryś klub z trójki Athletic Bilbao - Real Sociedad - Atletico Madryt.

Koniec końców padło na "Los Colchoneros" - a dowiedzieliśmy się o tym podczas piątkowego losowania. Niedługo potem zaś nadeszły naprawdę istotne wieści dotyczące ekipy ze stolicy Hiszpanii.

Atletico osłabione przed starciami z Barceloną. Pablo Barrios kontuzjowany

Atletico bowiem ogłosiło oficjalnie, że w niedawnym spotkaniu "Los Rojiblancos" z Realem Betis urazu mięśniowego prawego uda doznał Pablo Barrios, a więc futbolista regularnie meldujący się w wyjściowej jedenastce AM.

Nieco szerszy kontekst dodała tu tymczasem Belen Sanchez Garcia, dziennikarka "La Sexty", według której pauza Barriosa wyniesie cztery tygodnie. To by zaś oznaczało, że pomocnika zabrakłoby w obu odsłonach półfinałowej rywalizacji przeciwko Barcelonie, które zaplanowano odpowiednio na 12 lutego i 3 marca.

Do tego doszłaby absencja w czterech spotkaniach La Ligi (przeciwko Betisowi, Rayo Vallecano, Espanyolowi i Realowi Oviedo) oraz dwóch w Lidze Mistrzów (obu przeciwko Club Brugge, w dwumeczu fazy play-off). Tym samym cios związany z wypadnięciem piłkarza z rotacji spadł na madrytczyków podczas naprawdę intensywnego okresu...

Pablo Barrios w przeszłości szlifował formę w... juniorskich ekipach Realu Madryt

Pablo Barrios z pierwszą drużyną Atletico związany jest od stycznia 2023 roku, wcześniej zaś przechodził przez kolejne szczeble akademii "Los Colchoneros". Co ciekawe wcześniej szkolił się też w drużynach juniorskich... Realu Madryt.

W bieżącej kampanii odnotował jeden gol i trzy asysty.

