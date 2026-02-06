Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski i spółka czekali na te wieści, potem nagle zwrot akcji. Głośno o urazie

Paweł Czechowski

Piłkarze FC Barcelona musieli się naczekać kilka dni, ale w piątek wszystko stało się dla nich jasne - w wyniku losowania półfinałów Pucharu Króla już niebawem zmierzą się oni z zespołem Atletico Madryt, który... podejdzie do starcia ze sporym osłabieniem, bowiem kontuzji doznał jeden z istotnych graczy w układance Diego Simeone.

Choć zespół Albacete Balompie postawił drużynie FC Barcelona niełatwe warunki w ćwierćfinale Pucharu Króla, to "Blaugrana" ostatecznie nie powtórzyła wpadki Realu Madryt i nie uległa "El Queso Mecanico" - skończyło się tu na triumfie 2:1 ze strony podopiecznych Hansiego Flicka.

Potem dla zawodników "Dumy Katalonii" nastało wielkie oczekiwanie - obserwowali oni rozstrzygnięcia kolejnych potyczek 1/4 finału i prędko stało się jasne, że ich kolejnym rywalem będzie któryś klub z trójki Athletic Bilbao - Real Sociedad - Atletico Madryt.

Koniec końców padło na "Los Colchoneros" - a dowiedzieliśmy się o tym podczas piątkowego losowania. Niedługo potem zaś nadeszły naprawdę istotne wieści dotyczące ekipy ze stolicy Hiszpanii.

FC Barcelona ogłasza, tuż po "El Clasico". Dramat gwiazdy, zapadł "wyrok"

Atletico osłabione przed starciami z Barceloną. Pablo Barrios kontuzjowany

Atletico bowiem ogłosiło oficjalnie, że w niedawnym spotkaniu "Los Rojiblancos" z Realem Betis urazu mięśniowego prawego uda doznał Pablo Barrios, a więc futbolista regularnie meldujący się w wyjściowej jedenastce AM.

Nieco szerszy kontekst dodała tu tymczasem Belen Sanchez Garcia, dziennikarka "La Sexty", według której pauza Barriosa wyniesie cztery tygodnie. To by zaś oznaczało, że pomocnika zabrakłoby w obu odsłonach półfinałowej rywalizacji przeciwko Barcelonie, które zaplanowano odpowiednio na 12 lutego i 3 marca.

Do tego doszłaby absencja w czterech spotkaniach La Ligi (przeciwko Betisowi, Rayo Vallecano, Espanyolowi i Realowi Oviedo) oraz dwóch w Lidze Mistrzów (obu przeciwko Club Brugge, w dwumeczu fazy play-off). Tym samym cios związany z wypadnięciem piłkarza z rotacji spadł na madrytczyków podczas naprawdę intensywnego okresu...

Rekord transferowy w Ekstraklasie, fortuna za 23-latka. To już oficjalnie

Pablo Barrios w przeszłości szlifował formę w... juniorskich ekipach Realu Madryt

Pablo Barrios z pierwszą drużyną Atletico związany jest od stycznia 2023 roku, wcześniej zaś przechodził przez kolejne szczeble akademii "Los Colchoneros". Co ciekawe wcześniej szkolił się też w drużynach juniorskich... Realu Madryt.

W bieżącej kampanii odnotował jeden gol i trzy asysty.

