Lewandowski i spółka czekają, to byłby wielki powrót. W tle Bayern Monachium

FC Barcelona w ostatnich latach cierpiała na brak stabilizacji związanej z obsadą prawej obrony - wciąż i wciąż brakowało jej typowego gracza dedykowanego tej pozycji. Ostatecznie obowiązki na prawej flance przejął m.in. - nie bez sukcesów - Jules Kounde, ale nie można wykluczyć, że "Barca" niebawem postara się o nowe wzmocnienie w tym temacie.

Jednocześnie wygląda też na to, że na przeciwległym krańcu boiska "Duma Katalonii" również szykuje pewne zmiany myśląc o wprowadzeniu pewnej konkurencji dla Alejandro Balde czy np. Gerarda Martina. Wśród padających w tym kontekście nazwisk jest to Alexa Grimaldo, a ciekawe wieści w jego sprawie przekazał w programie Radia Marca "La Pizarra de Quintana" dziennikarz Matteo Moretto.

Grimaldo wymarzonym transferem gigantów. Barcelona ma lepszą "pozycję startową"

Wedle jego doniesień "Blaugrana" naprawdę mocno celuje w sprowadzenie tego zawodnika, który notabene już niegdyś reprezentował bordowo-granatowe barwy - choć jedynie w drużynach juniorskich i rezerwach.

Na horyzoncie zaczął się jednak jawić pewien problem, bowiem Grimaldo wpadł również w orbitę zainteresowań innej uznanej firmy - a konkretnie Bayernu Monachium. Na korzyść mistrzów Primera Division z ubiegłego sezonu może jednak działać pewien konkretny szczegół - Bayer Leverkusen, dla którego obecnie gra 30-latek, wolałby uniknąć wzmacniania jednego ze swych rywalki na krajowym podwórku.

"Priorytetem dla niego będzie powrót do Hiszpanii" - podkreślił ponadto Moretto dodając, że relacje futbolisty z "Aptekarzami" są na tyle dobre, że nie powinni oni robić mu przesadnych problemów w kwestii zmiany barw.

Barcelona wraca do gry na Camp Nou. Przed nią zmagania z wymagającym rywalem

FC Barcelona tymczasem szykuje się do kolejnego wyzwania w lidze - dokładnie 22 listopada podopieczni Hansiego Flicka podejmą Athletic Bilbao na Camp Nou, które zostanie już częściowo otworzone po trwającej od dłuższego czasu przebudowie.

