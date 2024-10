Lewandowski i Flick po drugiej stronie barykady. Tego Niemcy obawiają się najbardziej

Duet Hansi Flick - Robert Lewandowski nie zawodzi. Sentymentalny mecz dla obu panów

FC Barcelona pod wodzą Hansiego Flicka przeszła ogromną transformację. Pomimo że nowy trener nie mógł liczyć na wzmocnienia kadry poza Danim Olmo, wprowadził styl, który imponuje w całej Europie. "Blaugrana" przegrała do tej pory tylko dwa mecze: jeden w lidze z Osasuną (2:4), a drugi przeciwko AS Monaco (1:2) w Lidze Mistrzów. Pewnie przewodzi klasyfikacji La Ligi, zaś Robert Lewandowski ponownie jest najskuteczniejszym snajperem Starego Kontynentu.

W środę "Blaugrana" podejmie u siebie Bayern w ramach trzeciej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. W ostatnich latach pojedynki tych rywali były wybitnie jednostronne. Przypomnijmy, że monachijska machina Flicka w 2020 roku rozbiła katalońskich rywali aż 8:2 w ćwierćfinale najważniejszych europejskich rozgrywek. Teraz duet Flick - "Lewy" znajduje się po drugiej stronie barykady. "BILD" postanowił pochylić się nad transformacją FC Barcelona, a zatem nie mógł ominąć duetu starych znajomych. Podkreślono, że trener zdołał zachować tożsamość "Blaugrany", dokładając jednak do tego typowe atuty niemieckiej szkoły szkoleniowej: świetne przygotowanie fizyczne, koordynację pressingu i skuteczność. Zwrócono też uwagę, że Robert Lewandowski ponownie wygląda na najlepszego "bombardiera" na świecie - tak, jak miało to miejsce podczas jego pobytu w Monachium.

"Bubi-Barca", "Flicki-Flacka". Niemcy zwracają uwagę na jedno

Co ciekawe, niemiecki dziennik nie skupia się wcale na sentymentalnym powrocie trenera i polskiego snajpera. Największe wrażenie na początku tego sezonu robi na nich fakt, z jak młodymi piłkarzami na co dzień współpracuje Flick. Jako się rzekło, latem do "Blaugrany" trafili tylko Dani Olmo oraz Pau Victor, wykupiony z Girony po rocznym wypożyczeniu do Barcelony B. To, w połączeniu z licznymi absencjami sprawiło, iż Niemiec głęboko sięgnął do klubowej akademii. W wyjściowym składzie zazwyczaj przeważają wychowankowie - bardzo często nastolatkowie. Nikomu nie trzeba przedstawiać Lamine'a Yamala, ale jego rówieśnik, Pau Cubarsi, również jest etatowym członkiem podstawowej jedenastki. "BILD" podkreśla, że w kadrze Flicka znajduje się aż jedenastu wychowanków, którzy nie skończyli jeszcze 23 lat, a dziennikarze pokusili się nawet na określenie "Bubi-Barca".