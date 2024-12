Lewandowski i Flick czują się tam jak ryba w wodzie. Duet "katów" wraca do Dortmundu

FC Barcelona w kryzysie przyjeżdża na Signal Iduna Park

Ostatni miesiąc upłynął jednak "Blaugranie" pod znakiem kryzysu. Na pięć ostatnich kolejek ligowych, wicemistrzowie Hiszpanie wygrali zaledwie raz . To pozwoliło Realowi Madryt odrobić stratę aż ośmiu punktów. Dziś "Królewscy" tracą do lidera dwa "oczka", ale mają w zanadrzu zaległe spotkanie przeciwko Valencii.

W środę podopieczni Hansiego Flicka wracają do rozgrywek europejskich, gdzie czeka ich wielkie wyzwanie. Na Signal Iduna Park podejmie ich Borussia Dortmund, która - podobnie, jak Barcelona - uzbierała dotąd 12 punktów. Niemiecki szkoleniowiec podkreśla, iż chce jak najszybciej zapewnić sobie bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów, a ewentualna utrata punktów w Westfalii mogłaby to zadanie znacznie utrudnić.

Flick i Lewandowski - dwa koszmary Borussii Dortmund

Robert Lewandowski to w barwach BVB pokazał się na największej scenie. Przez cztery lata wydatnie pomógł drużynie w przełamaniu hegemonii Bayernu Monachium, po czym... odszedł właśnie do tego zespołu. Część kibiców z Dortmundu do dziś uważa przez to Polaka za "zdrajcę". Na korzyść 36-latka nie działa też jego fantastyczna statystyka związana z występami przeciwko byłemu pracodawcy. Rozegrał 26 meczów z BVB, w których strzelił aż 27 bramek. To ulubiona "ofiara" polskiego napastnika.