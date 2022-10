Lewandowski i Barcelona obiektem drwin linii lotniczej. Oto co napisali po El Clasico

Po porażce w El Clasico z Realem Madryt zespół FC Barcelony, na czele z Robertem Lewandowskim, musi się liczyć z uszczypliwościami w mediach społecznościowych. I nie chodzi tylko o żarty ze strony kibiców.

Echa El Clasico. Szpila wbita Barcelonie i Lewandowskiemu

Jedna z linii lotniczych na Twitterze postanowiła wbić szpilkę katalońskiemu klubowi i wykorzystać post Barcelony wrzucony przed El Clasico. Widniał w nim na zdjęciu wizerunek zamyślonego Roberta Lewandowskiego.

Administrator konta wspomnianej linii lotniczej dzień po El Clasico napisał: "Lewy, jeszcze zdążysz na czas, latamy do Monachium!"

To wyraźna aluzja do wcześniejszych przenosin Polaka z Bayernu do Barcelony.

Jednak ten żart obrócił się przeciwko samym pomysłodawcom. Komentarze internautów były bowiem bezlitosne. "Z wami to na pewno przyleci z opóźnieniem" - tak dogryzł linii lotniczej jeden z użytkowników Twittera.

To nie pierwszy raz kiedy wspomniana linia lotnicza decyduje się na taką formę internetowych docinków w mediach społecznościowych, ocierającą się o "trolling".