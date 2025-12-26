Mijają tygodnie, a kwestia przedłużenia umowy z Robertem Lewandowskim wciąż pozostaje sprawą otwartą. FC Barcelona nie podjęła ostatecznej decyzji, a kibice nerwowo wyczekują komunikatów w tej sprawie. Sam Polak jasno zakomunikował już włodarzom, jakie są jego intencje.

Lewandowski czeka na decyzję Barcelony. Co z nową umową?

"Lewy" za wszelką cenę chciałby pozostać w stolicy Katalonii przynajmniej o rok dłużej i miał już w tej sprawie odbyć rozmowę z działaczami. Gotowy jest nawet obniżyć swoją pensję, a także zaakceptować mniejszą rolę w drużynie.

Sytuację kapitana reprezentacji Polski śledzi wiele zainteresowanych klubów. Wśród nich wymienia się przede wszystkim AC Milan i Chicago Fire. Podczas gdy Lewandowski czeka na ruch ze strony mistrzów Hiszpanii, gruchnęła wieść o głośnym powrocie.

FC Barcelona wysłała już dokumenty. Chce powrotu większej liczby kibiców

Mowa o sporej liczbie kibiców, którzy wciąż nie mogą zasiadać na trybunach zmodernizowanego Spotify Camp Nou. Klub nie uzyskał jeszcze zgody na pełne obłożenie obiektu ze względu na nieukończone wciąż prace remontowe. W tej sprawie złożył już jednak niezbędne dokumenty do władz La Liga.

FC Barcelona liczy, że 25 stycznia w trakcie rywalizacji z Realem Oviedo na trybunach będzie mogło zasiąć 62 tysiące kibiców. Wówczas Camp Nou zostałoby wypełnione w 2/3. Ostatnim krokiem będzie otworzenie kolejnych trybun, co zwiększyłoby maksymalne obłożenie do zawrotnych 105 tysięcy miejsc.

Na ten moment Spotify Camp Nou otworzone jest jedynie częściowo, a na trybunach zasiąść może nieco ponad 45 tysięcy kibiców. Piłkarze Barcy na czele z Robertem Lewandowskim z pewnością gotowi są na wielki powrót kolejnych grup fanów, dzięki którym doping na zmodernizowanym obiekcie będzie jeszcze lepszy.

