Według obecnej narracji Robert Lewandowski jest już jedną nogą poza Barceloną. Chociaż klub ostatecznie przedstawił mu ofertę nowego kontraktu, kapitan reprezentacji Polski nie pali się do złożenia podpisu i pozostania na rok dłużej w roli rezerwowego z dużo niższą pensją.

Lewandowski dostał ofertę od Juventusu. Jednak odejdzie z Barcelony?

"Lewego" kusi wiele klubów, a kierunki, jakie stoją przed nim otworem są wyjątkowo rozmaite. Mowa o Arabii Saudyjskiej, MLS i Serie A - Juventus i AC Milan wpisały go na listy życzeń.

To "Stara Dama" miała jako pierwsza wykonać konkretny krok i złożyć 37-latkowi propozycję. "Tuttosport" informuje, że oferta ekipy z Turynu to roczny kontrakt i 6 milionów netto pensji plus bonusy. Włosi dodają, że pierwsze spotkanie jego agenta z zarządem klubu zakończyło się pozytywnie. Lewandowski uważa Juventus za najbardziej atrakcyjną i prawdopodobną opcję. Co więcej, ma być zdecydowany na przenosiny.

Joan Laporta reaguje ws. Lewandowskiego. Zwołał spotkanie

W związku z tymi doniesieniami reagować postanowił prezes FC Barcelona - Joan Laporta, który chciałby zatrzymać Polaka w klubie. Działacz bardzo ceni postawę i dokonania snajpera i wielokrotnie publicznie podkreślał, że nie chce, by ten odchodził.

Według ustaleń redakcji "RAC 1" Laporta zwołał na przyszły tydzień spotkanie z agentem Lewandowskiego - Pinim Zahavim, gdzie zamierza wyłożyć wszystkie karty na stół. Wówczas zapaść ma ostateczna decyzja.

Włosi wskazują, że Lewandowski zarabiać ma obecnie około 16 milionów euro netto w Barcelonie. Klub z Katalonii zatem płaciłby mu więcej, aniżeli gotowy jest to zrobić Juventus, co wynika z przepisów w Hiszpanii. Nowa umowa nie może zawierać propozycji zarobków mniejszych niż 50 procent poprzedniej kwoty.

A co z pozostałymi kierunkami? L. Miguelsanz podaje, że Polak odrzucił już możliwość gry w MLS (Stany Zjednoczone), gdzie oferty nie są tak atrakcyjne finansowo. Sebastian Staszewski poinformował natomiast, że w grze nadal jest Arabia Saudyjska, która mogłaby przekonać Lewandowskiego olbrzymimi zarobkami.

