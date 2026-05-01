Lewandowski gotowy na transfer, prezes Barcelony reaguje. Agent Polaka wezwany

Jakub Rzeźnicki

Waży się właśnie przyszłość Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Polak otrzymał ofertę od Juventusu, a liczne źródła wskazują, że jest zdecydowany na nowe wyzwanie i transfer. Świadomy postawy Polaka jest prezes "Dumy Katalonii" - Joan Laporta, który postanowił szybko reagować. W tym celu zwołał spotkanie z "Lewym" i jego agentem - Pinim Zahavim.

article cover
Joan Laporta i Robert LewandowskiMATTHIEU MIRVILLE / MATTHIEU MIRVILLE / DPPI VIA AFP / IMAGO/NEWSPIX.PLAFP

Według obecnej narracji Robert Lewandowski jest już jedną nogą poza Barceloną. Chociaż klub ostatecznie przedstawił mu ofertę nowego kontraktu, kapitan reprezentacji Polski nie pali się do złożenia podpisu i pozostania na rok dłużej w roli rezerwowego z dużo niższą pensją.

Lewandowski dostał ofertę od Juventusu. Jednak odejdzie z Barcelony?

"Lewego" kusi wiele klubów, a kierunki, jakie stoją przed nim otworem są wyjątkowo rozmaite. Mowa o Arabii Saudyjskiej, MLS i Serie A - Juventus i AC Milan wpisały go na listy życzeń.

To "Stara Dama" miała jako pierwsza wykonać konkretny krok i złożyć 37-latkowi propozycję. "Tuttosport" informuje, że oferta ekipy z Turynu to roczny kontrakt i 6 milionów netto pensji plus bonusy. Włosi dodają, że pierwsze spotkanie jego agenta z zarządem klubu zakończyło się pozytywnie. Lewandowski uważa Juventus za najbardziej atrakcyjną i prawdopodobną opcję. Co więcej, ma być zdecydowany na przenosiny.

Joan Laporta reaguje ws. Lewandowskiego. Zwołał spotkanie

W związku z tymi doniesieniami reagować postanowił prezes FC Barcelona - Joan Laporta, który chciałby zatrzymać Polaka w klubie. Działacz bardzo ceni postawę i dokonania snajpera i wielokrotnie publicznie podkreślał, że nie chce, by ten odchodził.

Barcelona odkryła karty. Szczęsny wie, co to oznacza. Już nie ma odwrotu

Według ustaleń redakcji "RAC 1" Laporta zwołał na przyszły tydzień spotkanie z agentem Lewandowskiego - Pinim Zahavim, gdzie zamierza wyłożyć wszystkie karty na stół. Wówczas zapaść ma ostateczna decyzja.

Włosi wskazują, że Lewandowski zarabiać ma obecnie około 16 milionów euro netto w Barcelonie. Klub z Katalonii zatem płaciłby mu więcej, aniżeli gotowy jest to zrobić Juventus, co wynika z przepisów w Hiszpanii. Nowa umowa nie może zawierać propozycji zarobków mniejszych niż 50 procent poprzedniej kwoty.

A co z pozostałymi kierunkami? L. Miguelsanz podaje, że Polak odrzucił już możliwość gry w MLS (Stany Zjednoczone), gdzie oferty nie są tak atrakcyjne finansowo. Sebastian Staszewski poinformował natomiast, że w grze nadal jest Arabia Saudyjska, która mogłaby przekonać Lewandowskiego olbrzymimi zarobkami.

Elegancko ubrany mężczyzna w garniturze, białej koszuli i krawacie w paski siedzi na trybunach wśród innych widzów podczas wydarzenia sportowego.
Joan Laporta - prezes FC BarcelonaMATTHIEU MIRVILLEAFP
piłkarz FC Barcelony w granatowo-bordowej koszulce wykonuje gest serca rękoma na tle rozmytego stadionu z kibicami w tle
Robert LewandowskiOSCAR J BARROSOAFP
Dwóch piłkarzy walczy w powietrzu o piłkę głową podczas meczu, jeden ubrany w niebieski, drugi w koralowy strój, z intensywną rywalizacją i koncentracją widoczną na ich twarzach, w tle rozmazane sylwetki innych zawodników i widownia na stadionie.
Robert Lewandowski w meczu z GetafeDaniel GonzalezPAP/EPA
Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja