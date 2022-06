Lewandowski gotowy do strajku? "Nie wróci już do Monachium"

"Sport" poświęcił kolejną okładkę napastnikowi reprezentacji Polaki. "Confidencial Lewandowski", czyli "Lewandowski poufnie" - to tytuł z pierwszej strony dzisiejszego wydania dziennika, który w czterech punktach opisuje motywy Polaka, by zmienić Bayern Monachium na Barcelonę.

Lewandowski w Barcelonie? Cztery motywy Polaka według "Sportu"

"Lewandowski zdecydował się opuścić Bayern, gdy okazało się, że Bawarczycy nie chcieli przedłużyć z nim kontraktu wygasającego w czerwcu 2023 roku" - pisze "Sport". "Zawsze chciał grać w lidze hiszpańskiej i propozycja Barcelony nadeszła w najlepszym momencie" - dodaje.

"Jest przekonany, że na Camp Nou będzie w stanie wejść na wyższy poziom medialny i zostać liderem nowej drużyny". "Nie ma zamiaru zjawić się 12 lipca w Monachium. Jest gotowy na wszystko, byle przenieść się do Barcelony".

Lewandowski w Barcelonie? Skąd się bierze optymizm na Camp Nou

W Katalonii nie tracą optymizmu, mimo iż szefowie Bayernu cały czas odrzucają możliwość transferu Polaka. Nadzieją klubu z Camp Nou jest determinacja Lewandowskiego, by grać w Barcelonie. Media katalońskie pospieszają szefów klubu, by przyspieszyli negocjacje i nie stawiali Lewandowski przed trudnym wyborem. 12 lipca Bayern zaczyna przygotowania do nowego sezonu i chce widzieć Polaka w klubie. Prezes Oliver Kahn powiedział nawet, że Bawarczycy nie będą się nawet rozpraszali rozważając oferty za Lewandowskiego.

"Sport" jest przekonany, że, gdyby nawet szefowie Bayernu nie zmienili zdania, Polak będzie strajkował i do Monachium w połowie lipca się nie wybierze. Dziennik twierdzi, że uzyskał te informacje u źródła. Czy to rzeczywiście prawda? Czy kluby podejmą negocjacje w sprawie transferu w najbliższym czasie?

