Lewandowski gotowy do rozstania, a tu takie kłopoty Barcelony. Nie wykluczają nagłego zwrotu

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

Odejście Roberta Lewandowskiego z FC Barcelona staje się coraz bardziej prawdopodobne. Ostatnie doniesienia mówią o tym, że najbardziej realne są przenosiny do Arabii Saudyjskiej. Jednocześnie wciąż nie jest jasne, kto będzie numerem jeden na pozycji napastnika w przyszłym sezonie. Główny plan Dumy Katalonii staje się coraz trudniejszy do realizacji, o czym informują hiszpańskie media.

Robert Lewandowski z opaską kapitańską FC Barcelona podczas meczu ligi hiszpańskiej
Robert LewandowskiMiguel OsesEast News

Sytuacja Roberta Lewandowskiego w FC Barcelona wydaje się coraz bardziej klarowna. Jeszcze kilka tygodni temu kibice z Camp Nou mogli usłyszeć, że pozostanie Polaka w zespole mistrzów Hiszpanii jest możliwe. Teraz wiele wskazuje na to, że Lewandowski nie przedłuży wygasającego pod koniec czerwca kontraktu i będzie kontynuował karierę w innym zespole. W jakim? Ostatnie doniesienia mówią o Arabii Saudyjskiej.

A konkretnie Al-Hilal. Jak informował portal WP SportoweFakty klub miał zaproponować Polakowi 90 mln euro za sezon. Takie propozycje należą do tych z kategorii "nie do odrzucenia". Na ostateczne rozstrzygnięcie tej sprawy wciąż jednak trzeba poczekać. Podobnie ma się sytuacja dotycząca poszukiwania podstawowego napastnika dla Barcelony. Klub od dawna ma na celowniku Juliana Alvareza, jednak operacja jego sprowadzenia wydaje się być z dnia na dzień coraz bardziej karkołomna.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
La Liga

Kontrowersje w meczu Barcelony, karygodny błąd. Padł poważny zarzut

Igor Szarek
Igor Szarek

Julian Alvarez nie dla Barcelony? Blaugrana w coraz większych kłopotach

Tak wynika m.in. z najnowszych ustaleń dziennika "Sport". Carlos Monfort informuje, że priorytet transferowy Blaugrany się nie zmienia, ale trudności przybywa. Przede wszystkim z kilku względów. Jednym z nich jest fakt, że Atletico Madryt nie ma żadnej presji, aby sprzedać jednego ze swoich liderów i negocjacje kwoty wykupu będzie dyktowała strona ze stolicy Hiszpanii. A jak wiadomo, Barcelona na szaleństwa pozwolić sobie nie może. Kłopotem jest również postawa samego Alvareza.

Zobacz również:

Ma zastąpić Lewandowskiego, a teraz taki wyczyn młodego napastnika
Reprezentacja

Ma zastąpić Lewandowskiego, a teraz taki wyczyn. Urban nie ma wyboru

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński

"Atletico nie chce otwierać drzwi do odejścia zawodnika, a sam Julian utrzymuje bardzo dobre relacje z Diego Simeone. Pomimo niedawnego odpadnięcia z Ligi Mistrzów, argentyński napastnik nadal jest bardzo związany z trenerem Atletico i na ten moment nie bierze pod uwagę wymuszania transferu w najbliższym czasie" - czytamy w tekście.

Dziennikarz sugeruje, że jeśli Alvarez wystosowałby prośbę o odejście z Atletico, wiele zmieniłoby się na korzyść Barcelony. Na to się jednak nie zanosi. Ocenia się, że transfer jest na ten moment mało prawdopodobny i dlatego też pion sportowy klubu rozpoczął poszukiwania zawodników, którzy będą stanowili alternatywę w przypadku definitywnego zamknięcia tematu sprowadzenia Alvareza na Camp Nou.

Zobacz również:

Robert Lewandowski i Hansi Flick
La Liga

FC Barcelona w centrum burzy, padły zarzuty o oszustwo. Stanowcza reakcja Flicka

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki
Piłkarz w czerwono-białej koszulce Atletico Madryt celebruje zdobytego gola, rozkładając ręce i uśmiechając się szeroko na tle rozmytego widowni stadionowej.
Julian AlvarezJavier SORIANO AFP
Julian Alvarez
Julian AlvarezJOHN THYSAFP
Lazio - Inter. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja