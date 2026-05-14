Lewandowski gotowy do rozstania, a tu takie kłopoty Barcelony. Nie wykluczają nagłego zwrotu

Sytuacja Roberta Lewandowskiego w FC Barcelona wydaje się coraz bardziej klarowna. Jeszcze kilka tygodni temu kibice z Camp Nou mogli usłyszeć, że pozostanie Polaka w zespole mistrzów Hiszpanii jest możliwe. Teraz wiele wskazuje na to, że Lewandowski nie przedłuży wygasającego pod koniec czerwca kontraktu i będzie kontynuował karierę w innym zespole. W jakim? Ostatnie doniesienia mówią o Arabii Saudyjskiej.

A konkretnie Al-Hilal. Jak informował portal WP SportoweFakty klub miał zaproponować Polakowi 90 mln euro za sezon. Takie propozycje należą do tych z kategorii "nie do odrzucenia". Na ostateczne rozstrzygnięcie tej sprawy wciąż jednak trzeba poczekać. Podobnie ma się sytuacja dotycząca poszukiwania podstawowego napastnika dla Barcelony. Klub od dawna ma na celowniku Juliana Alvareza, jednak operacja jego sprowadzenia wydaje się być z dnia na dzień coraz bardziej karkołomna.

Julian Alvarez nie dla Barcelony? Blaugrana w coraz większych kłopotach

Tak wynika m.in. z najnowszych ustaleń dziennika "Sport". Carlos Monfort informuje, że priorytet transferowy Blaugrany się nie zmienia, ale trudności przybywa. Przede wszystkim z kilku względów. Jednym z nich jest fakt, że Atletico Madryt nie ma żadnej presji, aby sprzedać jednego ze swoich liderów i negocjacje kwoty wykupu będzie dyktowała strona ze stolicy Hiszpanii. A jak wiadomo, Barcelona na szaleństwa pozwolić sobie nie może. Kłopotem jest również postawa samego Alvareza.

"Atletico nie chce otwierać drzwi do odejścia zawodnika, a sam Julian utrzymuje bardzo dobre relacje z Diego Simeone. Pomimo niedawnego odpadnięcia z Ligi Mistrzów, argentyński napastnik nadal jest bardzo związany z trenerem Atletico i na ten moment nie bierze pod uwagę wymuszania transferu w najbliższym czasie" - czytamy w tekście.

Dziennikarz sugeruje, że jeśli Alvarez wystosowałby prośbę o odejście z Atletico, wiele zmieniłoby się na korzyść Barcelony. Na to się jednak nie zanosi. Ocenia się, że transfer jest na ten moment mało prawdopodobny i dlatego też pion sportowy klubu rozpoczął poszukiwania zawodników, którzy będą stanowili alternatywę w przypadku definitywnego zamknięcia tematu sprowadzenia Alvareza na Camp Nou.

