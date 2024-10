Lewandowski go zastąpił, teraz podsumował Polaka. Stanowcza opinia przed El Clasico

Latem 2021 roku władze FC Barcelona uznały, że do klubu trzeba sprowadzić napastnika światowej klasy. Takiego, jakim w drużynie bez wątpienia był Luis Suarez . Urugwajczyk opuścił "Dumę Katalonii" rok wcześniej, a luka po jego odejściu była niesamowicie widoczna.

Postawiono więc na przyjaciela Lionela Messiego , czyli Sergio Aguero . Argentyńczyk przychodził do FC Barcelona jako gwiazda światowego formatu. Bardzo możliwe, że zawodnik na Camp Nou przeżyłby drugą młodość i do spółki z Messim dał kibicom wiele radości. Niestety, jego plany pokrzyżowały problemy z sercem.

Sergio Aguero na konferencji prasowej ze łzami w oczach poinformował, że nie będzie w stanie kontynuować gry w piłkę na profesjonalnym poziomie. Po zaledwie 4,5 miesiąca został zmuszony do przedwczesnego przejścia na sportową emeryturę, z której już nie wrócił.

Aguero musiał opuścić Barcelonę przez problemy z sercem. Dziś komplementuje Lewandowskiego

Zimą FC Barcelona sprowadziła innego napastnika. Pierre-Emerick Aubameyang przeszedł do klubu z Katalonii za darmo, ale mimo niezłej gry nie zagrzał w nim miejsca na dłuższy czas. Barcelona sprzedała go do Chelsea po zaledwie ośmiu miesiącach, ponieważ w międzyczasie sprowadziła już napastnika, który miał być docelowym następcą Sergio Aguero.