"Lewandowski elementem, który ulepsza całość". Lawina komplementów przed startem ligi

Hiszpańskie periodyki nastawiają się na niezwykły sezon w La Liga. Zwłaszcza, że - jak podkreślają - zmianę jakościową przeszła kadra FC Barcelony.

Dziennik "As" w piątkowym wydaniu nazywa ściągnięcie Roberta Lewandowskiego "gwiazdorskim transferem La Liga". Zauważa jednak, że generalnie sytuacja hiszpańskich klubów nie jest optymistyczna. I wskazuje, że poza tymi największymi graczami La Liga, "reszta klubów, pozbawiona pieniędzy, ledwo się poruszała ostatnio po rynku transferowym". Mimo wszystko, dziennikarz "Asa" przewiduje, że czekać nas może jeden z bardziej emocjonujących sezonów La Liga w ostatnich latach. Real i Barcelona dysponować mogą bowiem porównywalną siłą kadr, do tego przecież jest jeszcze Atletico Madryt, a na tym lista pretendentów do miejsc w czołówce się nie kończy.

Robert Lewandowski "młody duchem", mimo 34 lat

Z kolei "La Vanguardia" analizuje sportową sytuację Barcelony przed startem ligi. Zwracają uwagę komplementy Hiszpanów pod adresem Lewandowskiego. "Przedsezonowe sparingi pomogły udowodnić to, co w sumie było wiadomo już wcześniej: że Robert Lewandowski to element, który ulepsza całość. Jego ruch bez piłki pomoże otwierać i kreować przestrzenie na boisku, a zdolność do absorbowania uwagi obrońców rywali, w połączeniu z pracą skrzydłowych, pozwoli otworzyć wiele dróg" - oceniają dziennikarze gazety.

Jak dodają, "szatnia Barcelony ponownie będzie miała gwiazdy światowego formatu". Podkreśla się też, że Robert Lewandowski - mimo, że "wygrał w Niemczech wszystko, co mógł" - wciąż jest "młody duchem" - choć niebawem skończy 34 lata.

FC Barcelona "Lewego" zainauguruje ligowe zmagania meczem z Rayo Vallecano w sobotę 13 sierpnia.

