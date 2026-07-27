Lewandowski dostał bajońską ofertę. Zahavi ujawnia. Dlatego ją odrzucił

Temat potencjalnego odejścia Roberta Lewandowskiego z FC Barcelona ciągnął się tak naprawdę przez rok. Pierwsze plotki o możliwym rozstaniu pojawiły się jeszcze w trakcie okresu przygotowawczego. W trakcie sezonu właściwie zmieniały się zgodnie z tym, jak "Lewy" radził sobie na murawie.

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Ostatecznie Polak chciał rolę pierwszoplanową w drużynie Hansiego Flicka. Tej Niemiec nie mógł mu jednak zapewnić. W związku z tym kapitan reprezentacji Polski nie przedłużył umowy z "Dumą Katalonii" i po jej wygaśnięciu trafił na rynek wolnych piłkarzy. Nie musiało jednak tak być.

Lewandowski mógł odejść zimą. Dlatego odrzucił fortunę

Jak się bowiem okazuje, Lewandowski mógł odejść z klubu już zimą i zarobić dzięki temu wielkie pieniądze. O szczegółach opowiedział agent Polaka w rozmowie z Sebastianem Staszewskim z "WP SportoweFakty". Kilka miesięcy temu na stole "Lewego" leżała bajońska oferta z Arabii Saudyjskiej.

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- Robert chciał grać w Arabii. Przede wszystkim ze względu na komfort życia: niewielką różnicę czasu między Rijadem a Warszawą, mniejszy dystans do Polski niż z USA. Wiedzieliśmy też, że czekają tam na nas ogromne pieniądze. W styczniu 2026 roku Robert miał dwuletnią propozycję na 100 mln euro za sezon, leżała na stole - zdradził Pini Zahavi.

Dodał także, że mimo chęci Lewandowski odrzucił propozycję. - Pragnął występować w FC Barcelonie - dodał krótko. Ostatecznie "Lewy" faktycznie dograł sezon w Barcelonie. Razem z kolegami wygrał mistrzostwo Hiszpanii, a także Superpuchar Hiszpanii. W Barcelonie żegnali go jak legendę.

Robert Lewandowski i Lamine Yanal AFP





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