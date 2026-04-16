Lewandowski dorównał legendzie, teraz historyczne osiągnięcie. To już czwarty raz

Powoli w decydujący okres wchodzi piłkarski sezon 2025/2026. We wtorek oraz środę zostały rozegrane rewanżowe starcia w ramach ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Zdecydowanie najciekawiej było w rywalizacji Bayernu Monachium z Realem Madryt. Niemiecka ekipa wygrała pierwsze spotkanie na Santiago Bernabeu 2:1, dzięki czemu miała małą przewagę.

Rewanż jednak okazał się dla nich bardzo wymagający, bowiem "Królewscy" aż trzykrotnie wychodzili na Allianz Arenie na prowadzenie i tym samym doprowadzali do remisu w dwumeczu. Mimo to finalnie ekipa z Bawarii wygrała 4:3 i wyeliminowała hiszpańskiego giganta.

Drużynie nie pomógł nawet historyczny gol Kyliana Mbappe. Francuski snajper w tym sezonie Ligi Mistrzów strzelał jak natchniony, a w mediach przewijały się dyskusje, że może pobić rekord Cristiano Ronaldo pod względem strzelonych bramek w jednym sezonie Ligi Mistrzów (17 goli).

Krok w przód w tej kwestii zrobił właśnie w środę, bowiem wykańczając akcję w pierwszej połowie zanotował już 15. trafienie w rozgrywkach. Licznik ten już się nie zmieni, bowiem jak już wspomnieliśmy Real pożegnał się z rozgrywkami. Mimo to 27-latek już zapisał się na dobre w historii.

Lewandowski był drugi, teraz czwarty taki przypadek

Do tej pory po co najmniej 15 goli w jednym sezonie LM strzelało tylko trzech zawodników - Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski oraz Karim Benzema. W sumie legendarny Portugalczyk dokonywał tego aż trzykrotnie notując odpowiednio 17, 16 i 15 trafień. Do niego dopiero w 2020 roku dołączył właśnie Lewandowski (15 goli), natomiast dwa lata później z podobnego wyczynu mógł się cieszyć wspomniany Benzema.

W ten sposób Mbappe został dopiero czwartym zawodnikiem, który podczas jednej edycji Ligi Mistrzów zdobywa 15 lub więcej goli.

W półfinale Ligi Mistrzów Bayern Monachium zmierzy się z Paris Saint-Germain, natomiast w drugiej parze Atletico Madryt rywalizować będzie z Arsenalem. Spotkania te zaplanowane są na 28 i 29 kwietnia. Rewanże natomiast odbędą się tydzień później (5-6 maja).

Robert Lewandowski ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Cristiano Ronaldo FAYEZ NURELDINE / AFP AFP

Kylian Mbappe JOSE BRETON AFP

