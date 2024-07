Lewandowski dopiero 18., Amerykanie szokują. "Pijany romantyk"

Robert Lewandowski Polskę opuścił w lipcu 2008 roku. Wówczas zamienił Lecha Poznań na Borussię Dortmund i przeniósł się do Niemiec. To z pewnością był ryzykowny ruch, bo Polak nie należał raczej do zawodników, którzy oceniani są za mocnych fizycznie. Po zmienieniu miejsca zamieszkania i pracy, zmieniła się także jego sylwetka. Lewy bardzo wyraźnie przybrał na masie mięśniowej i z czasem stał się wręcz dla wielu ideałem tego, jak powinien być zbudowany napastnik.

