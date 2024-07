Euro 2024. Szczelna obrona, nieskuteczny atak. Problemy Francji przed walką o finał

I tak, doszło do sytuacji kuriozalnej , czy może wręcz szokującej. Oto bowiem półfinalista Euro 2024 dotarł do tego etapu rozgrywek, de facto... strzelając samodzielnie tylko jednego gola. I to z karnego. Pod tym względem wicemistrzowie świata są najgorsi w całym turnieju . Takim samym dorobkiem, lecz przy mniejszej liczbie rozegranych meczów, mogą "pochwalić się" jeszcze Szkoci oraz Serbowie.

Reprezentacja Francji nieskuteczna. Pokazał to już mecz z Polską

Teraz przed wicemistrzami świata najtrudniejszy z dotychczasowych testów - półfinałowy bój z Hiszpanią. Hiszpanią osłabioną w linii obrony brakiem Robina Le Normanda oraz Daniego Carvajala, który ma za sobą wybitny sezon. Mimo to, by zaskoczyć defensywę "La Roja" Francuzi będą musieli w końcu rozwinąć skrzydła. Nie jest to jednak wymagane do wywalczenia awansu. Wszak "Trójkolorowi" mogą przedostać się do wielkiego finału mistrzostw Europy nie strzelając żadnego gola z gry. Ale futbol nie dopuści do tego, by tak się właśnie stało, prawda? ... Prawda?