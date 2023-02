Lewandowski dogonił wicemistrza olimpijskiego. Przed nim dwóch Polaków

Lewandowski przed Zioberem i Smolarkiem

Teraz przed Polakiem nieco trudniejsze zadanie, ale do zrealizowania jeszcze w tym sezonie. Drugi na liście polskich strzelców w La Liga - Kosecki zdobył bowiem 22 bramki. Trochę więcej czasu będzie potrzebował, by dogonić lidera - wspomnianego Urbana. On w ciągu pięciu sezonów strzelił 48 goli. Gdyby Lewandowski utrzymał skuteczność, to mógłby go dogonić w następnych rozgrywkach.