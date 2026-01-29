Lewandowski dogonił Messiego. Hiszpanie wkroczyli do akcji, od razu to napisali
Za Robertem Lewandowskim kolejny historyczny mecz w Lidze Mistrzów. Tydzień temu Polak prześcignął Cristiano Ronaldo w zestawieniu drużyn, którym strzelał gola w najważniejszym europejskim pucharze. 28 stycznia nasz rodak zrównał się natomiast we wspomnianym rankingu z Lionelem Messim. Snajper FC Barcelona, między innymi z tego powodu, po ostatnim gwizdku błyskawicznie stał się bohaterem hiszpańskich mediów.
Środowa konfrontacja "Dumy Katalonii" zaczęła się sensacyjnie. Już po zaledwie kilku minutach na prowadzenie wyszła FC Kopenhaga. Pogoń faworyzowanych gospodarzy zakończyła się jednak sukcesem. Ogromna w tym zasługa Roberta Lewandowskiego. Ze słowem "ogromna" nie przesadzamy, ponieważ po zmianie stron Polak wpisał się na listę strzelców. Dodatkowo jeszcze przed zejściem z boiska wywalczył dla swojej ekipy rzut karny. Takich spotkań napastnik ewidentnie potrzebuje, by znów przekonać do siebie Hansiego Flicka.
Zadowoleni z postawy kapitana kadry Jana Urbana są także dziennikarze z Półwyspu Iberyjskiego. Ci masowo wystawili Warszawianinowi szóstki oraz siódemki w dziesięciostopniowej skali. Co pisali dokładnie? "Wsparł atak niczym prawdziwy numer 9, wyrównując wynik i wywalczając rzut karny, który doprowadził do wyniku 3:1. Kopenhaga stała się jego czterdziestą ofiarą". Ostatnie zdanie przytaczamy nieprzypadkowo. Dokładnie taką samą liczbę drużyn w historii Champions League uzbierał tylko Lionel Messi. Więcej TUTAJ.
Lewandowski chwalony przez hiszpańskie media. Zaimponował w Lidze Mistrzów
"W pierwszej połowie był cichy i nieswojo się czuł z powodu licznych zawodników duńskiej drużyny. W drugiej połowie, jak zwykle, po pierwszym kontakcie z piłką, trafił do siatki. Nawet bez spektakularnych zagrań, jego inteligencja w polu karnym jest zawsze niezbędna" - to z kolei słowa równie popularnego w Hiszpanii "sport.es". "Choć nie miał większego wpływu na grę, strzelił pierwszego gola po podaniu od Lamine'a i wymusił rzut karny, który doprowadził do trzeciego. Choć nie rozegrał świetnego meczu, wciąż powiększa listę strzelców" - dodali przedstawiciele "elnacional.cat".
Polaków ucieszą również wnioski żurnalistów "eldesmarque.com" oraz "onefootball.com". "Kiedy FC Barcelona potrzebowała go najbardziej, Polak wpakował piłkę do siatki po dośrodkowaniu od Lamine Yamala i doprowadził do remisu" - przyznali ci pierwsi. "Rzadkie dla niego pudło w pierwszej połowie, w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Zrehabilitował się na początku drugiej połowy, kiedy to stał się gwiazdą nowego oblicza Barcelony, strzelając wyrównującego gola" - oznajmili drudzy.
Doświadczony gracz zapewne chciałby podtrzymać dobrą serię także w kolejnym spotkaniu podopiecznych Hansiego Flicka. "Blaugrana" zmierzy się z Elche w ostatni dzień stycznia.