Lewandowski do Barcelony? Hansi Flick ostro komentuje! Padło słowo "wstyd”!

Lewandowski poczuł się lekceważony przez Bayern

Najpierw Robert Lewandowski poczuł się zlekceważony przez "Bawarczyków", którzy nowe umowy przynieśli na tacy Thomasowi Muellerowi i Manuelowi Neuerowi, a o dwukrotnym zdobywcy tytułu Piłkarza Roku FIFA zapomnieli.

Dlatego "Lewy" poszedł va banque razem ze swym menedżerem Pinim Zahavim. 30 maja na konferencji rozpoczynającej zgrupowanie reprezentacji Polski ogłosił, że jego przygoda z Bayernem dobiegła końca.

- Na dziś pewne jest jedno: że moja historia z Bayernem jakby dobiegła końca. Po tym wszystkim, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach nie wyobrażam sobie dalszej dobrej współpracy. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że transfer będzie najlepszym rozwiązaniem dla obu stron. Wierzę w to, że Bayern nie zatrzyma mnie tylko dlatego, że może. Skupiam się tylko na zgrupowaniu. Pewnie po nim będzie czas, by więcej powiedzieć coś na ten temat - mówił Lewandowski 30 maja.

Do tego doszło potknięcie w tłumaczeniu rzecznika kadry Jakuba Kwiatkowskiego, który słowa Roberta "Bayern jest poważnym klubem" źle usłyszał, przez co przetłumaczył "Bayern jest niepoważnym klubem ("Bayern is not serious club") i wystarczyło, by z tego wybuchła awantura.

- Robert podpalił Europę. Nawet Chicago Fire tego nie ugaszą - zażartował selekcjoner Czesław Michniewicz.

Robert Lewandowski w ogniu krytyki władz Bayernu

Ogień krytyki w RL9 skierowali wszyscy święci Bayernu, a także kibice klubu.

Do tego chóru dołączył były trener "Bawarczyków", a dziś selekcjoner Niemiec Hansi Flick. Po rozbiciu Włochów 5-2 w Lidze Narodów powiedział "Bildowi" znamienne słowa:

Miałem wspaniały, pełen sukcesów okres współpracy z "Lewym" w Bayernie. Robert miał swój najlepszy czas podczas sześciu sezonów w tym klubie. Jest absolutnym profesjonalistą, piłkarzem światowej klasy. Myślę, że to wstyd, że taka sytuacja nastąpiła po tym wszystkim nie ma wątpliwości Flick.

Hansi Flick widzi plusy odejścia Haalanda i Lewandowskiego

W dokonanym już odejściu Erlinga Haalanda i prawdopodobnym Roberta dostrzega też jasne strony.

- Być może to stworzy szanse dla młodych piłkarzy z Niemiec na udowodnienie, czego są warci. Takich jak Karim Adeyemi z Borussii Dortmund, nawet biorąc pod uwagę fakt, że to piłkarz innego typu - zaznaczył Flick.

Robert obiecał, że po zakończeniu zgrupowania kadry zdradzi, gdzie będzie grał w przyszłym sezonie.

- Niestety, w tej sprawie nie stało się nic istotnego, więc muszę podtrzymać tylko to, co powiedziałem na konferencji na początku zgrupowania - odparł na PGE Narodowym.

