Lewandowski długo na to czekał. Wspaniałe wieści z Barcelony i jedno ważne pytanie

Robert Lewandowski jest napastnikiem, który potrafi wykreować świetną akcję, ale przede wszystkim żyje z podań. Od początku rozgrywek Polak korzysta z tego, że skrzydłowi, czyli Raphinha i Lamine Yamal są w znakomitej formie. On sam również nie zawodzi - wykorzystuje stwarzane mu sytuacje i ma już siedem goli w rozgrywkach ligowych, plasując się na pierwszym miejscu w klasyfikacji strzelców.

Polak ma również wiele pożytku z ofensywnie usposobionych bocznych obrońców. Alejandro Balde wciąż wraca do swojej najlepszej dyspozycji, ale w tym sezonie pod wodzą Hansiego Flicka radzi sobie o wiele lepiej niż w kampanii 2023/24. Jules Kounde natomiast przebranżowił się ze środkowego na prawego obrońcę i to właśnie on w ostatnim meczu z Getafe asystował Polakowi przy jedynej bramce w tamtym spotkaniu.