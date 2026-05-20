Lewandowski decyduje, a tu spory problem. Widać gołym okiem. Polak ujawnia

Tegoroczna wiosna upłynie pod znakiem ważnych komunikatów dotyczących Roberta Lewandowskiego. Ten pierwszy został opublikowany przez samego zawodnika zaledwie kilka dni temu. Ogłosił w nim odejście z FC Barcelona wraz z zakończeniem obecnie trwającej kampanii. Lepszego momentu napastnik nie mógł sobie wybrać, ponieważ działacze otrzymali czas na to, by zorganizować godne pożegnanie na Camp Nou.

Wypełnione po brzegi trybuny nie zawiodły. Gwiazdorowi w pewnym momencie trudno było opanować łzy. "Dziękuję, że jesteście tutaj ze mną w tym emocjonującym i trudnym momencie. Gdy przyjechałem do Barcelony, wiedziałem, że ten klub będzie wielki. Wasze uczucie względem mnie było niesamowite" - przemówił do kibiców. Teraz z kolei czeka go bardziej spokojny rozdział, ponieważ przejdzie do mniej renomowanego zespołu. W grze są Stany Zjednoczone oraz Arabia Saudyjska.

Gdyby Warszawianin zdecydował się na wylot za ocean, to zasili szeregi Chicago Fire. Byłby to dla tej ekipy milowy krok do przodu. Ta walczy z dosyć sporym problemem. Chodzi o zainteresowanie fanów. Szczegóły w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet ujawnił Przemysław Garczarczyk. "To jest po prostu mało znaczący klub pod każdym względem. Nie chodzi nawet o wyniki sportowe, ale też finansowe. Oczywiście istnieje, bo musi być klub w MLS w drugim największym mieście w USA" - wyznał prosto z mostu.

Małe zainteresowanie kibiców wokół Chicago Fire. Lewandowski mógłby to zmienić

"Jeśli chodzi o oglądalność na Apple TV, a to najlepszy i jedyny odnośnik, to jest dolna część MLS. Na trybunach jest tych dwadzieścia kilka tys. ludzi, ale stadion na piłkę jest zmniejszany, bo przecież na Bears chodzi 66 tys. ludzi. Fire to nie jest klub, który przyciąga widzów, bo nie ma sukcesów. W USA to prosta zależność. Możesz robić PR-u ile chcesz, ale jeśli na końcu nie ma sukcesu, to prawie nikogo nie obchodzisz. I tak jest z Fire" - dodał od razu dziennikarz pracujący w Stanach Zjednoczonych.

Poprzednie zespoły napastnika cieszyły się zupełnie inną popularnością. FC Barcelona, Bayern Monachium czy Borussia Dortmund to przecież marki same w sobie. Doświadczony gracz będzie więc w nowej sytuacji, niezależnie od tego jaki kraj poza Europą wybierze. Podobna sytuacja ma miejsce w Arabii Saudyjskiej, choć tam kibice stopniowo przekonują się do futbolu za sprawą światowych gwiazd.

Robert Lewandowski Bradley Collyer East News

Robert Lewandowski ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Robert Lewandowski Xavi Urgeles/ZUMA Press Wire/Shu East News





Matty Cash w Lidze Europy w sezonie 2025/2026 Polsat Sport