Lewandowski dał show. A teraz taki komunikat od Polaka. Jego słowa rozeszły się błyskawicznie

Po dwóch pierwszych spotkaniach, w których zagrał Robert Lewandowski, pojawiło się wiele znaków zapytania, czy Polak aby na pewno odnajdzie się w Chicago Fire. Podnoszono argumenty, że napastnik występował przez lata kariery w zdecydowanie lepszych klubach, gdzie miał okazję grać z lepszymi zawodnikami. W rywalizacjach przeciwko Interowi Miami i New York City Lewandowski nie pokazał niczego szczególnego.

W dodatku jego nowy zespół zanotował dwie porażki z rzędu. W nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu Polak w końcu miał okazję zaprezentować się przed własną publicznością. Na Soldier Field Chicago Fire zmierzyło się z Charlotte FC. Pierwszą bramkę zdobyła drużyna gości, ale na odpowiedź gospodarzy nie było trzeba długo czekać. W 20. minucie doszło do historycznego momentu dla Chicago Fire i Lewandowskiego.

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Kapitan reprezentacji Polski po strzale zza pola karnego pokonał bramkarza rywali i wpisał się na listę strzelców i strzelił swojego pierwszego gola w MLS. W drugiej połowie Lewandowski raz jeszcze okazał się sprytniejszy od obrony Charlotte FC i po raz drugi wpisał się na listę strzelców. Ta bramka dała Chicago Fire zwycięstwo, a sam napastnik został wybrany najlepszym piłkarzem meczu, na co w pełni zasłużył.

O występie Lewandowskiego zrobiło się głośno na całym świecie i jego strzelecki popis jest szeroko komentowany. Sam zawodnik po kilku godzinach od zakończenia spotkania umieścił w mediach społecznościowych wymowny wpis, który jest niejako komunikatem do wszystkich fanów Chicago Fire. Na profilu Lewandowskiego na Instagramie pojawiło się kilka ujęć z minionego meczu.

Jednak to podpis jest najważniejszy. "Just getting started" - napisał po angielsku piłkarz, co w luźnym tłumaczeniu można odczytać jako "dopiero się rozkręcam". Lewandowski daje tym samym do zrozumienia, że dwie bramki zdobyte przeciwko Charlotte FC to dopiero początek jego strzeleckich popisów w Stanach Zjednoczonych, co na pewno może napawać optymizmem kibiców z "wietrznego miasta".

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Robert Lewandowski Omar Vega Getty Images

Robert Lewandowski Omar Vega/MLS via Getty Images Getty Images





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