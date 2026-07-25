Robert Lewandowski po zakończeniu współpracy z FC Barcelona przeniósł się za ocean, gdzie w najbliższym czasie reprezentował będzie barwy zespołu Chicago Fire. Kilka dni temu polski napastnik zaliczył debiut w szeregach "Strażaków" i w meczu z Interem Miami spędził na boisku 62 minuty. Po całkiem udanym występie kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski czeka na kolejne mecze, a w przerwie od rywalizacji kontynuuje aklimatyzację w Stanach Zjednoczonych.

Nie jest wcale tajemnicą, że w USA jedną z popularniejszych dyscyplin jest baseball. W piątek 24 lipca udał się na Wrigley Field, gdzie na co dzień trenują i występują zawodnicy Chicago Cubs występującego w Major League Baseball. Podczas tej wizyty Polak miał okazję porozmawiać m.in. z Pete'em Crowem-Armstrongiem. Jeden z najbardziej utalentowanych graczy młodego pokolenia zaprosił Lewandowskiego na wspólny trening na boisku. Chwilę później Robert zaprezentował swoje umiejętności na oczach 24-latka.

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Już po spotkaniu z zawodnikami Chicago Cubs Robert Lewandowski krótko podsumował swoją wizytę na Wrigley Field. "Było naprawdę miło. Pete ma tylko 24 lata, ale naprawdę jest fajny. Teraz muszę go zacząć obserwować (w mediach społecznościowych - przyp. red.). To było coś ciekawego, coś nowego dla mnie" - przyznał.

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Robert Lewandowski czeka na żonę i córki w USA

Podczas gdy Robert Lewandowski aklimatyzuje się w Stanach Zjednoczonych, Anna domyka wszystkie sprawy w Hiszpanii i przygotowuje się do przeprowadzki za ocean. Wcześniej dziennikarz Sebastian Staszewski ujawnił, że trenerka fitness wraz z córkami dołączą do piłkarza w USA na przełomie lipca i sierpnia.

37-latka jakiś czas temu dała do zrozumienia, że zmiana miejsca zamieszkania mocno ją stresuje. Później udzieliła jednak wywiadu hiszpańskim mediom i w rozmowie z redakcją Mundo Deportivo ogłosiła, że po zakończeniu kariery sportowej jej męża cała rodzina na stałe zamieszka w Hiszpanii.

"To jest nasz dom. Nawiązaliśmy głęboką więź z tym miejscem i planujemy wrócić do Barcelony i osiedlić się tu na stałe, gdy Robert zakończy karierę piłkarską" - przekazała.

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Robert Lewandowski Adrian Slazok East News

Robert Lewandowski w Chicago Fire Leonardo Fernandez AFP

Robert Lewandowski Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP





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