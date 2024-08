Lewandowski daje wygraną, a tu takie słowa Flicka. Szczerze o zachowaniu Polaka

Wciąż trudno jednoznacznie ocenić, czy obecnie łatwo jest być kibicem FC Barcelona . "Duma Katalonii" wciąż przeżywa zawirowania pozasportowe. Niedawno ekipę opuścił jeden z czołowych piłkarzy poprzedniej kampanii, Ilkay Gundogan . Ponadto wciąż nie zarejestrowano nowego nabytku, czyli Daniego Olmo. Z drugiej jednak strony do drużyny podczas przerwy między sezonami dołączył Hansi Flick . Efekty pracy Niemca widoczne są gołym okiem. "Blaugrana" rozpoczęła La Ligę w kapitalnym stylu. Po dwóch potyczkach ma na koncie komplet punktów. Co warto zaznaczyć, Robert Lewandowski i spółka nie mierzyli się z łatwymi rywalami.

W sobotni wieczór na Estadi Olimpic zawitał Athletic Bilbao, a więc zespół z apetytem na grę w europejskich pucharach. Gospodarze nie mieli łatwo. Choć to oni jako pierwsi wysforowali się na prowadzenie, to odpowiedź ze strony przyjezdnych była błyskawiczna i piłkarze do szatni schodzili przy remisie 1:1. Po piętnastominutowej przerwie, ku uciesze polskich kibiców, błysnął Robert Lewandowski. Nasz rodak po raz trzeci w tym sezonie pokonał bramkarza rywali i znów walnie przyczynił się do triumfu swojej ekipy.