FC Barcelona jest jednym z najgorszych klubów w topowych ligach europejskich pod względem niewykorzystanych sytuacji bramkowych. Mistrz Hiszpanii oddaje mnóstwo strzałów, jednak nie przynoszą one wymiernych korzyści w postaci bramek. "Duma Katalonii" męczy się niemal z każdym rywalem. Od ponad trzech miesięcy nie wygrała żadnego meczu różnicą więcej niż jednej bramki. I to właśnie Vitor Roque ma być remedium na te problemy.

Mimo ogromnych oczekiwań związanych z osobą Brazylijczyka, dziennikarze w Hiszpanii nie mają wątpliwości, że Xavi będzie powoli wprowadzał go do drużyny. Sztab szkoleniowy wierzy, że snajper szybko zaaklimatyzuje się w drużynie i będzie stanowił realne wsparcie i alternatywę dla Roberta Lewandowskiego.

Specjalne zadanie dla Roberta Lewandowskiego

Dziennikarze "Diario AS" przekazali ciekawe informacje w sprawie sytuacji Roberta Lewandowskiego. Donoszą, że sztab szkoleniowy Barcy przekazał Polakowi specjalne zadanie w związku z transferem Vitora Roque. 35-latek ma odpowiadać za wprowadzenie nowego kolegi do zespołu i nauczyć go wszystkiego, co potrafi. Sztab szkoleniowy zdaje sobie sprawę z ogromnej jakości i umiejętności indywidualnych Lewandowskiego. Jego wiedza może okazać się nieoceniona dla Brazylijczyka.