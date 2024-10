Robert Lewandowski imponuje skutecznością w tym sezonie. - Wróciło mu na boisku szczęście z grania. Widać rękę Flicka. Nie ma przypadku, że do teraz najlepszy okres “Lewego" w Barcelonie przypadał na pierwsze pół roku, bo to był bak zalany jeszcze w Monachium. Później to paliwo się skończyło, a praca z Xavim nie przekładała się na jego fizyczność. Flick wrócił do tego reżimu treningowego. Wystarczy posłuchać piłkarzy Barcelony, trochę poczytać lub przystawić ucho. Oni są zadowoleni, że szkoleniowiec przed sezonem postawił ma mocne przygotowanie fizyczne. To jest konieczne w przypadku jego stylu gry - mówił przed El Clasico Interii Sebastian Chabiniak z Eleven Sports.

