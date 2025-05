Lewandowski czeka na wielki powrót, a tu takie wieści. "Sytuacja się skomplikowała"

Robert Lewandowski nie przeżywa swoich najlepszych tygodni w tym sezonie. Polak w połowie kwietnia niestety złapał kontuzję, która wykluczyła go z występów w kluczowych spotkaniach, a gdy już wszedł na murawę w meczu rewanżowym z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów, to delikatnie mówiąc, nie pomógł. W tym czasie z bardzo dobrej strony pokazał się jego zmiennik i rywal do gry, a więc Ferran Torres. Jan Urban w rozmowie z "WP SportoweFakty" tonuje nastroje.