Lewandowski czeka na kluczową decyzję! Xavi ujawnia szczegóły

Przed wszystkimi topowymi drużynami w Europie niezwykle intensywny czas, który potrwa aż do mistrzostw świata w Katarze. Występy w europejskich pucharach oznaczają niemal ciągłą grę przed trzy dni z przerwą na wrześniowe mecze reprezentacyjne. W takich warunkach konieczne jest więc korzystanie z rotacji, by uniknąć kontuzji i przeciążeń u poszczególnych piłkarzy.

Cadiz - FC Barcelona. Robert Lewandowski usiądzie na ławce rezerwowych?

Dotyczy to także Roberta Lewandowskiego, który w ostatnim meczu ligowym z Sevillą pierwszy raz został zmieniony przed czasem , by następnie rozegrać 90 minut w Lidze Mistrzów przeciwko Viktorii Pilzno. Czy oznacza to, że w sobotę Polak pierwszy raz w La Liga usiądzie na ławce, by nie tracić sił przed niezwykle ważnym meczem z Bayernem Monachium? Tego jeszcze nie wiemy.

Decyzję podejmiemy po treningu, ale Robert Lewandowski jest bardzo ważnym piłkarzem dla naszego zespołu w każdym meczu powiedział przed meczem z Cadiz szkoleniowiec "Dumy Katalonii" Xavi Hernandez, nie szczędząc przy tym pochwał kapitanowi piłkarskiej reprezentacji Polski

"Nie zamieniłbym Roberta na nikogo innego na świecie. Jest bardzo dojrzały, a jego sposób bycia sprzyja młodym ludziom. Jego pokora jest zaraźliwa. Wygrał wszystko i to, że pracuje z taką pokorą motywuje resztę. To, co robi, jest niezwykłe" - stwierdził hiszpański trener cytowany przez "Mundo Deportivo".

Po meczu z Cadiz FC Barcelona skupi się na niezwykłym meczu - zwłaszcza z punktu widzenia Roberta Lewandowskiego. We wtorek bowiem "Blaugrana" zmierzy się na wyjeździe z Bayernem Monachium. Polak szybko wróci więc do Niemiec po burzliwej sadze transferowej i nie wiadomo, jak zostanie przywitany przez kibiców. Na pewno litości nie będą mieć dla niego byli koledzy z drużyny. Marcel Sabitzer już zadeklarował, że w zatrzymaniu Roberta Lewandowskiego jego ekipa musi uciekać się do fauli i "brudnej" gry .