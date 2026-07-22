Lewandowski czeka na debiut. Eksperci zgodni, możliwe rozczarowanie

Gdyby wszystko poszło zgodnie z planem, kapitan reprezentacji Polski byłby już właśnie kilka dni po swoim debiucie w Stanach Zjednoczonych. Mecz Chicago Fire - Vancouver Whitecaps został odwołany z powodu złej jakości powietrza. Jednak co się odwlecze, to nie uciecze. Nasz rodak powinien wystąpić w nocy z środy na czwartek, gdy jego zespół zmierzy się z Interem Miami. Na Florydzie nie zagra między innymi Leo Messi co jest pewnym ułatwieniem.

Pomimo tego, "Strażaków" czeka wymagająca konfrontacja. Dalsza część sezonu także nie będzie łatwa. Zespół ma opuścić Hugo Cuypers, ponadto drużynie brakuje gwiazd, nie licząc oczywiście Roberta Lewandowskiego. Już rozpoczynają się pierwsze analizy. "Mistrzowskie aspiracje pozostały, ale należy dopasować je do realiów. Wprawdzie zespół spisuje się nieźle, zajmuje na razie 3. miejsce w tabeli swojej konferencji, lecz do play-offów daleka droga" - powiedziała Katarzyna Przepiórka dla WP SportoweFakty.

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Warszawianin, przenosząc się za ocean, od samego początku liczy zapewne na sukcesy. Czy tytuł możliwy jest już teraz? Dziennikarka nie nastawia się na cuda. "Eksperci są zgodni co do tego, że mistrzostwo kraju w wykonaniu Chicago Fire jest jedynie sferą marzeń. Raczej zakłada się, że ta drużyna ewentualnie może namieszać w play-offach. Ale czy tak się stanie? Na razie trzeba do nich dotrwać w dobrej kondycji" - dodała. Wspomniany scenariusz na pewno nie zadowoli więc Roberta Lewandowskiego.

Polak wraz z kolegami na przekór ekspertom może oczywiście napisać też piękną historię. Łatwo jednak nie będzie. Nowi partnerzy odstają choćby poziomem od tych z wcześniejszych drużyn. "Do tej pory w FC Barcelonie Polakowi kreowano wiele okazji do zdobycia gola. W Fire tak nie będzie. Naturalnie Robert potrafi wykorzystywać sytuację w najtrudniejszych okolicznościach, ale musi się przygotować, że serwis kolegów niekiedy go nie zadowoli" - oznajmiła w dalszej części rozmowy Katarzyna Przepiórka.

Początek spotkania w Miami zaplanowano na godzinę 1:30. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Robert Lewandowski Every Second Media/Shutterstock East News

Robert Lewandowski Beata Zawadzka East News

Robert Lewandowski FRANCK FIFE / AFP AFP





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