Lewandowski coraz bliżej magicznej granicy. Polak bohaterem Barcelony, co on zrobił [WIDEO]

FC Barcelona we wtorek podejmowała na Stadionie Olimpijskim rywali ze Szwajcarii - Young Boys Berno. Dla każdego z podopiecznych trenera Hansiego Flicka było jasne, że po porażce przeciwko AS Monaco, zwycięstwo w najbliższym meczu jest absolutnie kluczowe. Po raz kolejny w rolę lidera zespołu wcielił się Robert Lewandowski, który po zaledwie ośmiu minutach wpisał się na listę strzelców i zbliża się do wymarzonej "setki" w Lidze Mistrzów.