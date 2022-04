Lewandowski coraz bliżej Barcelony. Polak opcją "B"

FC Barcelona, której głównym celem transferowym jest Erling Haaland, szykuję opcję "B". Jak podaje "Sport", Barca czeka na decyzję Haalanda do końca kwietnia. Jeśli ten nie zdecyduje się na transfer do "Dumy Katalonii", Barcelona sięgnie po Roberta Lewandowskiego, z którym prowadzone są zaawansowane rozmowy.

Robert Lewandowski trafi do FC Barcelona?

Przez pewien czas wydawało się, że Robert Lewandowski podpisze jednak kontrakt z Bayernem Monachium. Co prawda negocjacje z klubem z Bawarii nie szły tak, jak by tego oczekiwało otoczenie Polaka, ale w Niemczech pisało się, że to tylko kwestia czasu, aż obie strony się porozumieją.

Ostatnie doniesienia zdają się temu jednak przeczyć. Coraz częściej w Hiszpanii pisze się o tym, że Lewandowski znajduje się na celowniku FC Barcelona i rozpoczęły się już jego negocjacje z "Dumą Katalonii". Według informacji "Sportu" jednak polski napastnik jest jednak numerem dwa w planach Barcy, bo zależy im przede wszystkim na Haalandzie.

Norweg jest jednak kuszony przez inne kluby, na czele z Realem Madryt i jego pozyskanie może być trudne. Lewandowski ma kontrakt do czerwca 2023 roku i jeśli Bayern będzie chciał na nim zarobić, raczej nie będzie robić mu problemów w odejściu. Najbliższe tygodnie powinny zdecydować, czy sprawa nabierze rozpędu czy zakończy się, jak to już bywało, na medialnych spekulacjach.