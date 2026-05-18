- Dziś żegnam się z wami na tym stadionie. Zawsze będę miał Barcelonę w sercu. Dziękuję wam, kibicom. Raz kibic Barcy, zawsze kibic Barcy. Dziękuję bardzo. Niech żyje Barcelona, niech żyje Katalonia - mówił po meczu z Realem Betis wyraźnie poruszony Robert Lewandowski, żegnając się przez mikrofon z kibicami zgromadzonymi na Camp Nou, którzy przyszli na trybuny między innymi dlatego, by złożyć mu hołd.

Słowa reprezentanta Polski zostały skwitowane głośnym okrzykiem i gromkimi brawami.

Robert Lewandowski mógł jednak liczyć na serdeczne pożegnanie nie tylko ze strony fanów, ale i kolegów z drużyny, którzy już na starcie ceremonii zorganizowanej po końcowym gwizdku sędziego, wzięli go na ręce, podrzucając do góry jak swojego bohatera.

Pięknego, piłkarskiego, pełnego honoru pożegnania nasz napastnik doświadczył także na sam koniec, gdy już ruszył w stronę tunelu prowadzącego do szatni.

Robert Lewandowski pożegnany z honorami. Tak zachowali się piłkarze FC Barcelona

Gdy "Lewy" rozpoczął swój ostatni marsz na Camp Nou w koszulce Barcelony, pozostali piłkarze i wszyscy członkowie drużyny zaczęli ustawiać szpaler, przez który musiał przejść nas zawodnik.

37-latek wszedł między swoich kolegów, wznosząc ręce w geście triumfu, a następnie zajął się przybijaniem piątek.

Podczas tego wyjątkowego pochodu nie zabrakło kuksańców, przyjacielskich uderzeń w plecy, a także uśmiechu na twarzy naszego napastnika, który opuszcza Camp Nou z poczuciem dobrze wykonanej misji. Polak przybył do Barcelony jako gwiazda, a odchodzi jako klubowa legenda.

