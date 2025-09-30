Lewandowski był pewny, a tu nagle taki cios. Hiszpanie alarmują przed hitem z PSG

FC Barcelona wygrała w zeszłą niedzielę z Realem Sociedad 2:1. Zwycięską bramkę strzelił Robert Lewandowski, który wykorzystał wówczas świetne dośrodkowanie od Lamine'a Yamala. "Duma Katalonii" zdobyła trzy punkty i zameldowała się na pierwszym miejscu tabeli La Liga. To efekt nie tylko zwycięstwa Lewandowskiego, Szczęsnego i spółki, ale też przegranej Realu Madryt z Atletico 2:5.

Teraz FC Barcelona może skupić się na kontynuacji zmagań w Lidze Mistrzów. Po wygranej z Newcastle 2:1 podopieczni Hansiego Flicka staną do rywalizacji w hicie z PSG. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w środę 1 października o 21:00. Relacja tekstowa w Interii Sport.

FC Barcelona - PSG. Mecz naznaczony licznymi absencjami

Przed tym meczem zarówno FC Barcelona, jak i PSG zmagają się z kontuzjami swoich kluczowych zawodników. W drużynie "Dumy Katalonii" do siebie dochodzi Alejandro Balde, którego Hansi Flick oszczędził w ostatnim spotkaniu z Sociedad. Do gry wrócił już Lamine Yamal, który nie odczuwa już dyskomfortu związanego z urazem spojenia łonowego.

Gorzej wygląda sytuacja z kolejnymi piłkarzami. Podstawowy bramkarz, Joan Garcia pauzuje z powodu kontuzji łąkotki. Pod jego nieobecność szansę wykazania się ma jednak Wojciech Szczęsny. Z podobnym urazem zmaga się Gavi, jednak w jego przypadku mowa o dłuższej przerwie od gry. Możliwe, że młody Hiszpan nie zagra nawet przez najbliższe pięć miesięcy. Trudna jest też sytuacja Raphinhii, który ma wrócić za trzy tygodnie. Podobna przerwa czeka Fermina Lopeza.

Sytuacja w PSG też jest nie do pozazdroszczenia. Trener Luis Enrique nie będzie mógł wystawić, chociażby zwycięzcy Złotej Piłki, Ousmane'a Dembele, a także Desire Doue czy Marquinhosa. Niepewna jest też sytuacja Chwiczy Kwaracchelii oraz Vitinhii. Trzeci zawodnik plebiscytu "France Football" opuścił boisko w ostatnim spotkaniu ligowym z Auxerre jeszcze w pierwszej połowie. Z kolei Gruzin nie wyszedł na drugą odsłonę meczu. Jednak, jak informuje "Sport", oczekuje się, że Vitinha oraz jego rodak Joao Neves powinni być gotowi na mecz z Barceloną w Lidze Mistrzów.

Oto przewidywane składy Barcelony i PSG. Co z Lewandowskim?

Jak donosi kataloński "Sport", pewniakiem w bramce FC Barcelony, w obliczu kontuzji Garcii i ter Stegena, jest Wojciech Szczęsny. Ponadto, w środku obrony mają się znaleźć Pau Cubarsi i Eric Garcia. Na bokach zagrają za to Jules Kounde i Gerard Martin. W pomocy niewiele zmian, względem meczu z Sociedad. W środku najpewniej zagrają Frenkie de Jong oraz Pedri, a także Dani Olmo, jako ofensywny pomocnik.

Różnica może być widoczna w ataku. Do składu wróci Lamine Yamal, a na drugim skrzydle zapewne znajdzie się Marcus Rashford. Znak zapytania dziennikarze "Sportu" stawiają na pozycji Roberta Lewandowskiego. Uważają oni, że fakt, iż Polak rozegrał pełne 90 minut z Sociedad może sugerować, że z PSG zacznie na ławce rezerwowych. Jego miejsce zająłby wtedy Ferran Torres.

Oto prawdopodobny skład FC Barcelony na mecz z PSG, wg dziennikarzy "Sportu":

Szczęsny - Kounde, Eric, Cubarsi, Gerard Martín - De Jong, Pedri, Olmo - Lamine Yamal, Rashford i Ferran Torres.

Z kolei PSG może wyjść taką jedenastką na hit Ligi Mistrzów:

Chevalier - Achraf Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz - Kang-In Lee, Goncalo Ramos, Barcola

