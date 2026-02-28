Lewandowski był ich "katem", w Lidze Mistrzów to nie wystarczyło. Bolesne odpadnięcie

Robert Lewandowski ma swoich "ulubionych" oponentów, czyli takich, którym strzela dużo goli, jak i tych "nielubianych", przeciwko którym pozostawał w trakcie swej kariery nieco mniej skuteczny. Villarrealowi jest zdecydowanie bliżej do pierwszej z tych grup.

Polski napastnik jak dotychczas występował dziewięciokrotnie przeciwko "Żółtej Łodzi Podwodnej" i zdobył przeciwko niej sześć trafień oraz odnotował dwie asysty. Był taki czas, że w Primera Division był wręcz swoistą zmorą ekipy z Estadio de la Ceramica.

Świetna seria przeciwko Villarrealowi. Lewandowski niegdyś ciągle "kąsał" tego rywala

W La Lidze bowiem w pięciu kolejnych potyczkach, między październikiem 2022 a wrześniem 2024 roku każdorazowo albo pokonywał bramkarza VCF, albo dokładał kluczowe podanie przed golami kolegów.

Dopiero ostatnio ta passa została przerwana - "Lewy" nie pognębił Villarrealu w żaden sposób ani w rundzie wiosennej kampanii 24/25, ani jesienią w trakcie bieżącego sezonu. Niemniej jego ogólne wyniki przeciwko zespołowi ze wspólnoty autonomicznej Walencji i tak robią wrażenie.

Lewandowski wykazał się sprytem napastnika, Bayern nie uniknął odpadnięcia. Pamiętny dwumecz w Lidze Mistrzów

Warto przy tym nadmienić, że "RL9" po raz pierwszy miał okazję spróbować swoich sił przeciwko "El Submarino Amarillo" jeszcze w czasach Bayernu Monachium - los sprawił, że Villarreal i "Die Roten" starli się bowiem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów w sezonie 21/22.

Wówczas pierwszy mecz VCF wygrało 1:0, natomiast w drugim spotkaniu klub z Bawarii zdołał wyprowadzić ripostę i to właśnie dzięki Lewandowskiemu - w 52. minucie dał on "Gwieździe Południa" prowadzenie po naprawdę ciekawym trafieniu, uderzając płasko z 16. metra w czasie gdy tuż przed nim znajdowali się dwaj defensorzy.

Kres marzeń przyszedł jednak potem w 88. minucie, kiedy to nieupilnowany Samu Chukwueze bezwzględnie wykorzystał szansę na wyrównanie. Remis na Allianz Arena jednak i tak oznaczał klęskę Bayernu w dwumeczu...

FC Barcelona - Villarreal. Kolejny mecz obu ekip już 28 lutego

Kolejną szansą dla Roberta Lewandowskiego na pokonanie golkipera Villarrealu jest spotkanie FC Barcelona z "Żółtą Łodzią Podwodną" 28 lutego 2026 r. Pierwszy gwizdek wybrzmi tu o 16.15.

Oba zespoły w tabeli Primera Division dzieli równo 10 "oczek" i z pewnością czekać nas będzie interesujące widowisko u szczytu klasyfikacji hiszpańskiej ekstraklasy.

Robert Lewandowski AFP

Robert Lewandowski Alberto Gardin East News

Robert Lewandowski AFP

Czy Adrian Siemieniec będzie w przyszłym sezonie trenerem Jagiellonii Białystok? WIDEO Polsat Sport Polsat Sport