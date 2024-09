Robert Lewandowski w niedawno rozpoczęty sezon La Liga wszedł z przytupem. Polak błyskawicznie pokazał, że zapomniał już o tym, co działo się przez ostatnie półtora roku, gdy FC Barcelona prowadzona była przez Xaviego Hernandeza, a Lewandowski pod wodzą Hiszpana naprawdę dobrze prezentował się jedynie podczas swoich pierwszych tygodni w klubie, a więc przed mistrzostwami świata w Katarze. Po tym turnieju coś się bardzo wyraźnie zepsuło.

Nową nadzieją dla "Lewego" miała być zmiana na ławce trenerskiej "Dumy Katalonii. Krytykowanego zewsząd Xaviego zastąpił bowiem Hansi Flick . Niemieckiego szkoleniowca nasz napastnik zna doskonale i to pod jego wodzą sięgnął po potrójną koronę, a także pobił legendarny rekord Bundesligi w liczbie strzelonych goli w jednym sezonie. Polak na tę zmianę cieszyć się musiał i już pierwsze cztery kolejki pokazały, że u Flicka możemy oglądać zupełnie innego piłkarza.

Lewandowski chciał jednego. Wszystko dla dobra Barcelony

Lewandowski po czterech meczach ma cztery gole i przewodzi klasyfikacji strzelców. To niezwykle ważne, bo "Lewy" zbierał w ostatnich miesiącach sporo krytyki, a pod znakiem zapytania stanęła jego przyszłość, choć sam kapitan kadry na każdym kroku podkreślał, że on nie chce odchodzić. Obecny kontrakt Polaka z "Blaugraną" obowiązuje do czerwca 2026 roku i pozwala "Lewemu" być drugim najlepiej opłacanym graczem ligi, nawet przed Kylianem Mbappe i Viniciusem.