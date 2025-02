Lewandowski bohaterem, w Hiszpanii wrze ws. Polaka. Tak dobrze nie było od czasu Messiego

Robert Lewandowski poszedł w ślady Messiego. Wielki sezon Polaka w Primera Division

Polak w ten sposób zapisał przy swym nazwisku 31. gola w sezonie oraz 19. bramkę konkretnie w zmaganiach La Ligi. Taki pułap osiągnął dokładnie po 22 występach w Primera Division i jest to najszybsze tego typu tempo w Hiszpanii od czasu... kampanii 2019/2020, kiedy to podobnym osiągnięciem mógł się pochwalić Leo Messi .

Warto tu wspomnieć jeszcze jedną kwestię - "Lewy" i koledzy, wykorzystując szansę w potyczce z "Los Nervionenses", zniwelowali nieco stratę do Realu Madryt i Atletico Madryt, które ostatnio zremisowały 1:1 w stołecznych derbach. Strata FCB do "Los Colchoneros" wynosi na ten moment jedno "oczko", a do "Królewskich" dwa punkty.