Lewandowski bohaterem Barcelony. Polak na ustach Hiszpanów. Tak go nazwali po hicie

FC Barcelona ten sezon rozpoczynała z jasnym celem. Tym było obronienie dominacji na hiszpańskich boiskach, ale także dołożenie lepszego wyniku w Europie. Nie wszystkie z założeń udało się "Blaugranie" zrealizować, ale tym najważniejszym bez wątpienia był triumf w La Liga.

Dawno w lidze hiszpańskiej nie udało się mistrzowi obronić tytułu. Barcelona przed 34. kolejką La Liga była o krok od tego celu. Jasne wydawało się jednak, że spotkanie wyjazdowe na El Sadar z Osasuną do spacerków na pewno się nie zalicza. Mecz potwierdził te oczekiwania.

Barcelona triumfuje. Lewandowski bohaterem

Gospodarze bardzo skutecznie bronili się od początku. Do 80. minuty Barcelona nie miała żadnego pomysłu na sforsowanie defensywy rywali. Ten pojawił się w głowie Marcusa Rashforda. Anglik wykorzystał miejsce przed polem karnym, dośrodkował w "szesnsastkę", a piłkę do siatki głową wpakował Robert Lewandowski. Ostatecznie Barcelona wygrała 2:1. Ten triumf może dać "Dumie Katalonii" mistrzostwo.

W Katalonii nie mogło więc zabraknąć zachwytów nad "Lewym". "Decydujący. Zmarnował dwie pierwsze okazje, ale przy trzeciej nie pomylił się. Klasyczny strzał głową napastnika po perfekcyjnym dośrodkowaniu Rashforda" - czytamy w uzasadnieniu oceny siedem dziennikarzy katalońskiego "Sportu".

"W pierwszej połowie nie był zbyt widoczny, ale w drugiej połowie wszedł Rashford, Polak pokazał mu ruchy, a Anglik idealnie je wykorzystał, dzięki czemu zdobył bramkę, która może przesądzić o tytule mistrzowskim" - to z kolei ocena występu Lewandowskiego przez "Mundo Deportivo".

Robert Lewandowski w meczu Osasuna - FC Barcelona

