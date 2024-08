Lewandowski bohaterem Barcelony, media pod wrażeniem. "Znakomity, MVP"

Robert Lewandowski bardzo udanie rozpoczął sezon hiszpańskiej La Liga . Nawet, jeśli nie wszystko mu na boisku w Walencji wychodziło, to najważniejszy jest efekt końcowy, a ten po meczu z "Nietoperzami" był piorunujący. Polak bowiem rywalizację w lidze hiszpańskiej, ale także o koronę króla strzelców, rozpoczął od dubletu. Nasz kapitan najpierw wykorzystał podanie do pustej bramki, a później perfekcyjnie wykonał rzut karny. Barcelona wygrała 2:1 dzięki golom "Lewego".

Lewandowski uratowany golem? Nic bardziej mylnego, MVP

Ci nie wystawiają zawodnikom not, a jedynie opisują ich występy. Od analizujących to spotkanie w katalońskim "Sporcie" Lewandowski otrzymał "siódemkę" w dziesięciostopniowej skali. "Nie mógł zaprzestać poszukiwania swojego gola. Dwa razy trafił w słupek, za trzecim razem opatrznościową interwencją zatrzymał go Padilla, ale czwarta już znalazła drogę do bramki. Dobrze łączył skrzydłowych i zawodników w środku" - uzasadniono. Polak został najniżej oceniony z zawodników z pierwszego składu, ale to żadna ujma, bo noty wahają się między siedem a osiem.