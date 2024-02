Podopieczni trenera Xaviego Hernandeza przystąpili do starcia z Celtą Vigo po wpadce, za jaką uznać należy remis 3:3 z Granadą. Dla "Dumy Katalonii" na Estadio Balaidos liczyło się więc tylko zwycięstwo, a pomóc w jego osiągnięciu miał Robert Lewandowski , który rzecz jasna wystąpił od pierwszej minuty.

To właśnie Vitor Roque mógł w 10. minucie zanotować asystę. Piłkę otrzymał od niego Lamine Yamal, który oddał strzał z linii szesnastego metra, ale w tej sytuacji musiał uznać wyższość bramkarza. Po chwili na przeciwległą bramkę uderzał Jorgen Strand Larsen, ale kopnął futbolówkę zbyt lekko, by Marc-Andre ter Stegen miał skapitulować.

Robert Lewandowski z kolejnym golem dla FC Barcelona

W kolejnych minutach notujący sporo strat zawodnicy FC Barcelona mieli spore problemy ze sforsowaniem obrony Celty Vigo. Impas mistrza Hiszpanii przerwał dopiero w 45. minucie Robert Lewandowski. Reprezentant Polski świetnie przyjął piłkę - którą zagrał mu Lamine Yamal - i huknął prawą nogą . Vicente Guaita robił co mógł, ale był bez szans.

Bramka stracona tuż przed przerwą nie podłamała jednak gospodarzy. Celta Vigo tuż po zmianie stron doprowadziła bowiem do wyrównania . Najpierw kapitalnym zagraniem popisał się były zawodnik "Dumy Katalonii" Oscar Mingueza, a następnie Iago Aspas kopnął piłkę na tyle szczęśliwie, że ta odbiła się od Julesa Kounde i zatrzepotała w siatce.

Robert Lewandowski zmarnował rzut karny, ale ten został powtórzony

I - mówiąc wprost - to by było na tyle jeśli chodzi o konkretne ofensywne starania "Dumy Katalonii"... aż do doliczonego czasu gry. Wówczas Lamine Yamal został kopnięty w polu karnym przez Frana Beltrana, a sędzia natychmiast odgwizdał rzut karny.