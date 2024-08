Lewandowski bohaterem, a w mediach znów burza. Abstrakcyjne zarzuty po popisie z Valencią

Kapitalnie sezon ligowy rozpoczął Robert Lewandowski . Kapitan reprezentacji Polski dwukrotnie trafił do siatki w meczu z Valencią, co pozwoliło Barcelonie rozpocząć nową kampanię od zwycięstwa na trudnym terenie.

FC Barcelona wygrywa, Lewandowski bohaterem. Świetny start sezonu Polaka

Barca od 44. minuty musiała gonić wynik po tym, jak do siatki po uderzeniu głową trafił Hugo Duro. Jeszcze przed gwizdkiem zapraszającym do szatni stan rywalizacji wyrównał Lewandowski, który znalazł się w odpowiednim miejscu i czasie i z bliskiej odległości wbił do siatki piłkę posłaną przed Lamine'a Yamala. Niedługo po zmianie stron Polak dołożył kolejnego gola - tym razem pewnie wykorzystał rzut karny podyktowany po faulu na Raphinii.